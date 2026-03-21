Los consumidores murcianos lamentan que el escudo anticrisis de Sánchez se queda "corto" y sin control sobre la cesta de la compra

Para los consumidores murcianos las medidas del escudo social anticrisis anunciadas por Pedro Sánchez también "se quedan cortas" al echar de menos, al igual que pasó con la guerra de Ucrania, las bonificaciones o ayudas para los consumidores en la compra directa del combustible más allá de la rebaja del 21 al 10% del IVA. Para el presidente de Consumur, Roberto Barceló, a pesar de que beneficien "sobre todo, a los sectores productivos donde los combustibles se convierten en insumos esenciales en estos momentos, como el transporte, no se comprende por qué no se ha aplicado la rebaja de los 20 céntimos por litro de gasolina o diésel que se puso en marcha hace ahora cuatro años.

"Se habla de que eso supone, como ya ocurrió en su momento, un efecto distorsionador, ya que puede ser que las gasolineras aumenten el precio de esos 20 céntimos, lo cual, evidentemente, requiere una situación de control por parte de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, que es la que debe actuar con rotundidad e imponer sanciones ejemplarizantes a aquellos que distorsionen el mercado a través de situaciones de aprovechamiento del mismo. Por tanto, a este nivel consideramos que falta contundencia con respecto a las funciones que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia debería tener”, explica.

Barceló, que sí que considera acertado el haber ‘troceado’ en dos decretos anticrisis distintos (separando vivienda del resto), también echó en falta una medida con vigilancia, control y sanción sobre aquellos negocios que disparen el precio de los alimentos de primera necesidad para la cesta de la compra de las familias: "Hay que tener en cuenta que son aspectos básicos para la ciudadanía, para cualquier persona, que no se han contemplado en este sentido, ni en el control de los impuestos ni en la vigilancia para evitar subidas desorbitadas y arbitrarias por parte de las empresas comercializadoras y distribuidoras", lamentó.

Echan de menos el descuento de los 20 céntimos en la gasolina para los conductores

Asimismo también calificó de "corta" la prohibición de que el hecho de que una empresa no pueda despedir a trabajadores solo si ha sido beneficiaria de ayudas públicas, "sin generalizarse al conjunto de las empresas en esta situación excepcional, lo cual debería aplicarse por igual para no generar discriminación".

El presidente de Consumur indicó también que hay una serie de medidas de carácter técnico y administrativo que "simplifican los trámites, pero entendemos que son, en cierto modo, un 'relleno', ya que deberían estar ya contempladas sin necesidad de que llegue una situación de crisis para que contribuyan a un mejor funcionamiento de la competencia, la competitividad de las empresas y la simplificación administrativa para el acceso de los ciudadanos a determinados beneficios sociales".

Además, señaló que "poco o ningún esfuerzo" se les pide a las empresas, sobre todo a aquellas relacionadas con el sistema bancario y energético, "teniendo en cuenta que en los últimos años y en situaciones de crisis son empresas que obtienen beneficios extraordinarios, muy por encima de lo que debería ser lo normal". No obstante, desde Consumur esperan que esta primera primera batería de medidas se vaya intensificando en función de cómo vaya desarrollándose el conflicto en Oriente Próximo.