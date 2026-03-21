El campo murciano recibe con cautela las ayudas de Sánchez: "Llegan tarde y generan dudas"

El campo murciano recibe con cautela el nuevo paquete de ayudas aprobado por el Gobierno. Las principales organizaciones agrarias valoran positivamente la respuesta, pero coinciden en que llega tarde, con incógnitas y, de momento, sin garantías de cubrir el fuerte aumento de costes si el conflicto se prolonga más allá de un mes. El anuncio del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de un paquete de más de 877 millones de euros para el sector agroalimentario y pesquero —incluido dentro de un plan global de 5.000 millones con 80 medidas— ha sido recibido en la Región de Murcia con una mezcla de prudencia, crítica y expectativa. Entre las principales iniciativas destacan la bonificación de 20 céntimos por litro de gasóleo agrícola, una partida de 500 millones para fertilizantes, la ampliación de créditos ICO con aval de Saeca y ayudas específicas de 25 millones para la flota pesquera, además de la rebaja del IVA del combustible del 21% al 10%.

Desde Asaja Murcia, su secretario general, Alfonso Gálvez, subraya que las ayudas "tenían que haber llegado hace días", ya que el encarecimiento del gasóleo y los fertilizantes era evidente desde el inicio del conflicto. Además, lamenta la falta de concreción en aspectos clave como la fiscalidad de los hidrocarburos o el diseño final de la ayuda a fertilizantes. En este sentido, la organización insiste en que las ayudas deberían ajustarse al gasto real de cada explotación y no aplicarse de forma lineal.

Una línea similar mantiene COAG Región de Murcia. Su presidente, José Miguel Marín, valora positivamente cualquier respaldo económico, pero recalca que España ha sido "el último país europeo" en reaccionar. Marín pone el foco en la especulación detectada en los insumos agrarios y reclama que las ayudas tengan carácter retroactivo desde el inicio del conflicto en Oriente Medio. "Nosotros denunciamos desde el primer momento que los precios subieron en cuestión de horas pese a que los stocks ya estaban aquí", denuncia, insistiendo en la necesidad de que la compensación permita volver a niveles de costes previos a la crisis.

Pedro Sánchez, durante su comparecencia después del Consejo de Ministros extraordinario. / José Luis Roca

Por su parte, UPA Murcia ofrece una valoración algo más favorable. Su secretario general, Marcos Alarcón, considera que el paquete va "en la dirección correcta", al centrarse en reducir los costes energéticos, principal problema del sector. Destaca también que la ayuda al gasóleo se calculará en función del consumo declarado en campañas anteriores, lo que permitirá un reparto más ajustado, así como el impacto indirecto de la rebaja del IVA en la electricidad y otros suministros.

No obstante, Alarcón advierte de que estas medidas "no compensan totalmente" el incremento de costes sufrido en las últimas semanas y que, previsiblemente, se tratará de un primer paquete que deberá ampliarse si el conflicto se prolonga. Asimismo, respalda el refuerzo del control a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, que contará con más capacidad sancionadora para evitar que empresas beneficiarias de las ayudas incurran en prácticas abusivas.

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En conjunto, el sector agrario murciano coincide en un diagnóstico: las ayudas son necesarias, pero insuficientes por ahora. La incertidumbre sobre su aplicación real —pendiente de su publicación en el BOE y con vigencia inicial hasta el 30 de junio— y la evolución del conflicto internacional marcarán su eficacia en un momento crítico para agricultores y ganaderos, que ya partían de una situación de elevada presión en los costes de producción.