Bailes, grafitis y corte de jamón por el Día del Síndrome de Down en Murcia

El Ayuntamiento de Murcia, junto con la Oficina del Grafiti dependiente de PreZero, y la asociación Assido se unieron para conmemorar el Día Mundial del Síndrome de Down, que se celebra cada 21 de marzo, a través de una acción de embellecimiento urbano, indicaron fuentes del Consistorio capitalino en un comunicado.

El calendario de trabajo comenzó el miércoles, «con una jornada en la que los alumnos del taller artístico de Assido, especialistas en expresión creativa, se reunieron con el autor Amado», detallaron las mismas fuentes.

Bajo la coordinación de Amado «se ejecuta la obra colectiva que transformará visualmente uno de los muros de la sede en la Plaza Bohemia», concretan, a lo que añaden que «el objetivo es convertir este enclave en un símbolo de orgullo y visibilidad con la expresión artística inclusiva».

Esta intervención es una extensión natural del trabajo que Assido desarrolla a través de su Colectivo Artístico InOut y su compañía de danza ‘Así Somos’.

Y más actos. Con motivo del Día de las personas con Síndrome de Down, este sábado por la mañana tenía lugar delante del Teatro Romea la lectura de un manifiesto, informaron desde Assido. No solo eso: también se hizo un flashmob y un corte de jamón solidario.

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Por otro lado, Fundown celebra el Día Mundial del Síndrome de Down sumándose a la campaña #NoSoyYoEresTú, promovida por Down España. El objetivo de la iniciativa es visibilizar los prejuicios y barreras sociales que siguen limitando la inclusión real.