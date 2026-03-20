Vox exige un plan de choque “urgente” para frenar el deterioro de las carreteras en España

Vox ha presentado una iniciativa en la Asamblea Regional para exigir al Gobierno nacional la puesta en marcha “urgente” de un plan de choque que garantice el correcto mantenimiento y conservación de la red viaria en toda España.

El diputado regional de Vox, Ignacio Arcas, ha denunciado el progresivo deterioro de las carreteras, una situación que “conocen perfectamente todos los ciudadanos, que ven a diario cómo aumentan los baches y socavones en nuestras vías”.

En este sentido, Arcas ha advertido de que “no podemos seguir avanzando en esta dirección”, al tiempo que ha criticado la falta de inversión en infraestructuras por parte del Ejecutivo central, lo que está provocando que “cada vez tengamos unas carreteras en un estado más deficiente”.

Asimismo, ha subrayado que desde Vox “vamos a exigir acciones concretas que aseguren la conservación de toda nuestra red viaria”, insistiendo en que se trata de una cuestión de seguridad vial y de vertebración territorial.

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Finalmente, el parlamentario ha remarcado que “España no puede permitirse una red viaria que parezca la del tercer mundo”, defendiendo que “nuestro país merece unas infraestructuras de calidad acordes a una gran nación”.