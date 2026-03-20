Estas son las medidas anticrisis del Gobierno que beneficiarán a los agricultores y pescadores de la Región de Murcia

La batería de medidas aprobada por el Gobierno para hacer frente al impacto económico del conflicto en Oriente Medio tendrá una incidencia directa en la Región de Murcia, por el peso que el sector agroalimentario y pesquero tiene en la economía regional. El plan contempla más de 877 millones de euros en ayudas para agricultores, ganaderos y pescadores, con descuentos en el gasóleo agrícola, apoyo a la compra de fertilizantes y compensaciones para la flota pesquera por el aumento de costes.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció estas medidas tras el Consejo de Ministros extraordinario que ha dado luz verde a un plan con 80 iniciativas y una movilización total de 5.000 millones de euros para paliar los efectos del conflicto en la economía española. Las medidas entrarán en vigor mañana, tras su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

El plan contempla más de 877 millones de euros en ayudas para agricultores, ganaderos y pescadores

Para la Región de Murcia, donde la agricultura, la ganadería y la pesca forman parte esencial del tejido productivo, el paquete supone un alivio ante el encarecimiento de los costes energéticos y de producción. En concreto, agricultores, ganaderos y pescadores tendrán un descuento de 20 céntimos por litro en la adquisición de gasóleo agrícola, con el objetivo de amortiguar el impacto que el sector está recibiendo por las consecuencias de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán.

Objetivo: contener la cesta de la compra

"Todos ellos son sectores que se están viendo muy afectados y son muy importantes para nuestro tejido productivo. Estos descuentos se activan para capear esta crisis y para contener, por supuesto, en todo lo posible, los precios de la cesta de la compra", explicó Sánchez en rueda de prensa.

En el caso del gasóleo de uso agrario, agricultores y ganaderos que tengan derecho a esta subvención no tendrán que realizar ningún trámite adicional. La ayuda se considerará solicitada con la presentación de la petición de devolución del impuesto especial sobre hidrocarburos, del que están exentos. Para financiar esta medida se contempla un presupuesto de 52 millones de euros.

Además del descuento en los carburantes, los profesionales de la agricultura podrán acceder a una ayuda equivalente para la compra de fertilizantes, una de las materias primas que más se ha encarecido por el conflicto bélico. Con esta medida, el Gobierno pretende paliar el impacto de ese incremento en las explotaciones agrarias.

El presupuesto destinado a esta partida asciende a 500 millones de euros. El Ejecutivo ya aprobó una ayuda similar tras la invasión rusa de Ucrania, aunque en esta ocasión no se limitará a los agricultores que reciben ayudas de la Política Agraria Común (PAC), sino que se extenderá a todos los que estén dados de alta en los registros de explotaciones agrarias.

Las ayudas se extienden a todos los agricultores que estén dados de alta en los registros de explotaciones agrarias

El plan también incluye una ampliación de 300 millones de euros en la línea de créditos ICO-MAPA-Saeca para el sector agroalimentario y pesquero. De esa cantidad, 225 millones se destinarán a subvencionar el principal de los créditos y los 75 millones restantes a sufragar los avales de la Sociedad Estatal de Caución Agraria (Saeca) necesarios para su obtención.

A los carburantes también se les aplicará una rebaja del IVA, que pasará del 21% al 10%, el mínimo que permite la Unión Europea, aunque este impuesto lo paga el consumidor final. Sánchez ha calculado que solo esta rebaja se traducirá en un descuento de hasta 30 céntimos, unos 20 euros por vehículo.

La ayuda será abonada por la Agencia Tributaria y las administraciones forales correspondientes en País Vasco y Navarra y, por ahora, será aplicable hasta el próximo 30 de junio.

Según el jefe del Ejecutivo, el paquete de medidas para afrontar el impacto económico de la guerra en Irán beneficiará directamente a los 20 millones de hogares que hay en España y a tres millones de empresas.

Apoyo de 25 millones para la flota pesquera

En la Región de Murcia, donde también existe actividad pesquera, el plan incorpora medidas específicas para la flota. El incremento de los precios de la energía ha repercutido tanto de forma directa, por el combustible, como en otros costes de producción, como los envases para la congelación del pescado. Además, el cierre de los espacios aéreos dificulta la rotación de las tripulaciones de los barcos españoles que faenan en aguas internacionales.

El Gobierno ha dispuesto una ayuda compensatoria específica para buques

Por ello, el Gobierno ha dispuesto una ayuda compensatoria con un presupuesto inicial de 25 millones de euros para buques, que se determinará en función de su consumo diario de combustible, el coste semanal de este y los días de actividad. También se tendrán en cuenta las artes de pesca utilizadas y si operan en caladero nacional o internacional.

Junto a ello, se pondrá en marcha la exención de la tasa sobre pesca fresca, una medida para la flota pesquera que estará en vigor hasta el 30 de junio.

Más control para evitar abusos

El Gobierno también reforzará las capacidades de supervisión y sanción de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) para evitar que ninguna empresa que reciba ayudas contempladas en este plan "saque tajada" de las mismas.

Las organizaciones agrarias han denunciado en las últimas semanas la "especulación" que estaban sufriendo por parte de diferentes compañías tras dispararse los precios del gasóleo agrícola y habían reclamado la intervención de Competencia para frenar esa situación y el fuerte impacto en las explotaciones.

Sánchez aseguró que "se castigará con dureza" a las empresas beneficiarias de las ayudas que se aprovechen de esta crisis o de las ayudas del Estado para su enriquecimiento.

Noticias relacionadas

"Es un dinero que pagan los ciudadanos con sus impuestos y debe volver íntegro a ellos. Por tanto, creo que un Gobierno y las autoridades competentes, lo que no podemos tolerar es que, por pura codicia, algunos intenten sacar tajada de esta guerra", enfatizó el presidente del Gobierno.