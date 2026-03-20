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La sociedad murciana rinde homenaje al coronel Castillo tras 15 años de servicio en la Región

Más de doscientas personas lo despidieron con el deseo de que "vuelva pronto para dirigir la 5ª Zona de la Guardia Civil en Murcia"

Homenaje de despedida al coronel Juan María Martínez Castillo por sus 15 años de servicio en la Comandancia de la Guardia Civil en la Región de Murcia

Homenaje de despedida al coronel Juan María Martínez Castillo por sus 15 años de servicio en la Comandancia de la Guardia Civil en la Región de Murcia

La Opinión

La Opinión

Más de doscientas personas entre compañeros, instituciones, empresas y administraciones rindieron un homenaje de despedida al coronel Juan María Martínez Castillo por sus 15 años de servicio en la Comandancia de la Guardia Civil en la Región de Murcia. Castillo comienza una nueva etapa por su ascenso a la Dirección General de la Guardia Civil en Madrid.

El primero en intervenir fue el actual coronel de la 5ª Zona de la Guardia Civil en Murcia, Francisco Pulido quien destacó «la profesionalidad de este gran compañero y su capacidad para resolver todos los problemas y situaciones complejas que se le han planteado». Por su parte el jefe superior de Policía, Ignacio del Olmo, estuvo especialmente cariñoso a la vez que brillante expresando «mi deseo de que este buen cartagenero regrese a la Región».

Por último, fue el propio coronel Castillo el que clausuró el acto con unas palabras que dedicó a todo el personal que ha trabajado a sus órdenes: «En ellos reside el éxito de todas las actuaciones que hacemos para servir cada día a los ciudadanos».

El acto de entrega de reconocimientos estuvo dirigido por Tomás Martínez Pagán, quien fue acompañado por el suboficial mayor Crespillo. Fueron muchos los que hablaron con el coronel Castillo y le obsequiaron con un recuerdo, coincidiendo todos en el deseo de que «el coronel Pulido ascienda a general y que el coronel Castillo vuelva pronto para dirigir la 5ª Zona de la Guardia Civil en Murcia».

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Al evento - celebrado en el Mesón La Torre de Puente Tocinos - asistió el consejero de Economía y Hacienda, Luis Alberto Marín; el fiscal superior del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia, José Luis Díaz Manzanera; el teniente fiscal, José Francisco Sánchez Lucerga; el director general de Emergencias, Pedro Vicente; y el delegado especial de la Agencia Tributaria en la Región de Murcia, Alfonso del moral; entre otros. También estuvieron presentes la Federación Española de Tiro Olímpico y la Regional de Fútbol, así como importantes empresas entre las que se encontraban Grupo Orenes, Vigilan, Zucán y Veolia.

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