Roberto Brasero avisa del giro del tiempo en Murcia: lluvias para estrenar la primavera y bajada de temperaturas (no pierdas de vista el paragüas)

A la borrasca Therese le queda muy poco tiempo en la Región de Murcia, pero no se va a marchar sin antes dejar precipitaciones en casi todo el territorio este fin de semana. El estreno de la estación más esperada del año, la primavera, llega con nubes y, posiblemente, con un paraguas bajo el brazo. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) avisa sobre posibles chubascos este viernes y sábado.

Según el meteorólogo de la Aemet, destinado en Murcia, Juan Esteban Palenzuela advierte de que este fenómeno atmosférico genera mucha estabilidad en la climatología murciana, pero también mucha incertidumbre. El experto asegura que las borrascas pueden cambiar de dirección en cualquier momento y ello cambiaría también las previsiones.

"Las nubes van a subir por el sur dejando lluvias", alerta Brasero

El meteorólogo Roberto Brasero apunta que el inicio de la primavera se va a producir con "un tiempo más revuelto de lo normal". El especialista del tiempo en Antena 3 señala el bajón que pegarán las temperaturas mínimas en toda la Región de Murcia a partir de este viernes.

"Va a subir las nubes por el sur de la península, dejando lluvias en zonas muy localizadas", alertó Brasero, que señala el sábado, 21 de marzo, como el día más lluvioso en la Región. También, como la jornada en la que Therese dirá adiós.

Las zonas con más probabilidades de lluvia se encuentran en el Altiplano y en el Noroeste. Respecto a las primeras, Jumilla y Yecla registran un pronóstico de precipitaciones superior al 90%. En cuanto a las segundas, destacan con cifras parecidas: Caravaca de la Cruz, Moratalla, Calasparra, Bullas o Cehegín están sobre el 85%. Cabe destacar que estos parámetros corresponden a la franja horaria de la madrugada, de 00.00 a 6.00 horas.

A lo largo del sábado las estimaciones de lluvia se irán reduciendo drásticamente hasta la tarde, que serán prácticamente nulas en todo el territorio regional. La de este sábado será la última vez que veamos el agua por lo menos hasta la semana que viene.

Roberto Brasero: "Las temperaturas van a bajar"

A lo largo del fin de semana, la Comunidad experimentará una amplitud notable entre sus temperaturas mínimas y sus máximas. La diferencia que habrá entre ambas, volverá locos a los murcianos, sobre todo con el cambio de armario.

Según aseguró el Roberto Brasero, "las temperaturas van a bajar", y lo harán progresivamente durante todo el finde y parte de la semana que entra. Asimismo, este sábado los municipios del Altiplano y el Noroeste vuelven a ser los protagonistas, también en este apartado. De acuerdo con la web de la Aemet, Caravaca de la Cruz espera registrar una mínima de 5 grados, mientras que Yecla lo hará de 6 grados.

Las localidades del interior, como Murcia, Cieza o la parte norte de Lorca estiman mínimas que rondarán los 8/9 grados. Al mismo tiempo, los municipios situados en el litoral de la Región (Mazarrón. Águilas o Cartagena) alcanzarán temperaturas más suaves por su cercanía al mar: 11 grados.

Temperaturas mínimas y máximas del sábado Caravaca de la Cruz: mínima de 5 grados y máxima de 15 grados Cartagena: 11 y 17 Lorca: 8 y 17 Murcia: 9 y 18 Yecla: 6 y 15

Para la jornada de este domingo, 22 de marzo, las temperaturas continuarán bajando ligeramente y en algunos casos, como el del Altiplano, rozarán los 0 grados. Las gélidas mínimas se extenderán por la periferia norte del mapa murciano, dejando mínimas de 3 grados en Caravaca, o 6 grados en Lorca. Las zonas en las que esta bajada afectará menos vuelven a ser las costeras, que solo bajarán un grado en comparación con el día anterior.

Temperaturas mínimas y máximas de este domingo Caravaca de la Cruz: mínima de 3 grados y máxima de 17 grados Cartagena: 10 y 17 Lorca: 6 y 19 Murcia: 7 y 20 Yecla: mínima 2 y 18

Durante los primeros días de la siguiente semana, las temperaturas mantendrá un aspecto bastante similar al presentado este fin de semana, dando lugar a un inicio de la primavera mucho más frío del esperado en la Región de Murcia.