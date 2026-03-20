La Región de Murcia saca nota en sanidad: está entre las tres comunidades mejor valoradas por sus ciudadanos

La Región de Murcia es la tercera comunidad autónoma con mejor percepción ciudadana sobre su sistema de salud, con un 61,8% de valoraciones positivas entre la población, que considera que funciona "bastante bien" o "bien, aunque son necesarios algunos cambios".

Ese porcentaje sitúa a la comunidad murciana 10,2 puntos por encima de la media nacional, fijada en el 51,6%, y solo por detrás de Cantabria, con un 66,4%, y La Rioja, con un 64,1%, en el ranking de satisfacción territorial.

Así se desprende del Barómetro Sanitario 2025, elaborado por el Ministerio de Sanidad y el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), que también recoge buenos datos para la Región en el ámbito de la Atención Primaria.

En concreto, Murcia presenta una de las tasas de éxito más elevadas del país en el acceso al médico de familia, ya que el 66% de los ciudadanos asegura haber podido consultar con su facultativo siempre que lo ha necesitado en el último año.

Murcia presenta una de las tasas de éxito más elevadas del país en el acceso al médico de familia

Además, la comunidad se sitúa entre las autonomías que combinan una valoración general alta del sistema sanitario con elevados porcentajes de satisfacción entre los usuarios directos de los centros de salud, superando la media española en ambos indicadores.

En cuanto a la comparación con el resto del país, los ciudadanos de la Región mantienen una opinión mayoritariamente de igualdad sobre la calidad de los servicios ofrecidos. Esa percepción es la respuesta predominante en aspectos como los medios técnicos y la organización del sistema sanitario regional.

El informe también subraya que Murcia presenta una de las tasas de aseguramiento privado más bajas de España. En concreto, el 12,3% de la población cuenta con seguro médico privado, en contraste con comunidades como Madrid o Cataluña.

Preferencia nacional por la sanidad pública

En el conjunto del país, casi el 75% de la población prefiere ser ingresada en un hospital público, 11 puntos más que en 2015, cuando ese porcentaje era del 62,9%. Según el informe, se trata del ámbito sanitario en el que el sistema público ha experimentado el crecimiento más sólido en las preferencias ciudadanas durante la última década.

De acuerdo con los datos publicados este viernes, la preferencia por el ingreso en centros privados ha caído del 30% al 23,8% actual en diez años. Así, la diferencia entre quienes prefieren la sanidad pública y quienes optan por la privada ha pasado de 32,9 puntos porcentuales en 2015 a 50,1 puntos en 2025, aunque la brecha máxima se registró en 2022, con 54,8 puntos.

Pese a ello, la población sigue mostrando en 2025 una clara preferencia por los centros públicos en los tres niveles asistenciales analizados: Atención Primaria, atención hospitalaria (hospitalización y consultas externas) y urgencias.

Casi el 75% de la población española prefiere ser ingresada en un hospital público que en un privado

En el caso de la Atención Primaria, el 69% de las personas entrevistadas afirma que acudiría a un centro público, frente al 28,9% que optaría por uno privado. La menor diferencia se da en las consultas externas hospitalarias, donde un 56,5% elegiría la sanidad pública, frente al 41,1% que se decantaría por la privada.

Mientras que en la atención hospitalaria y en las urgencias la preferencia por lo público ha crecido de forma significativa desde 2015, en Atención Primaria se observa un ligero repunte de la opción privada en el último trienio, hasta alcanzar su máximo histórico del 28,9%.

En urgencias, la evolución sigue un patrón similar al de la hospitalización. La preferencia por los servicios públicos ha pasado del 61,9% en 2015 al 70,1% en 2025, aunque en el último año se ha producido un leve estrechamiento de la diferencia por el repunte de la opción privada, del 26,2% al 27,1%.

Un 30% de la población tiene seguro privado

El barómetro recoge además que un 20,4% de la población dispone de un seguro médico privado contratado de forma individual, por sí misma o por algún familiar, mientras que un 10,3% lo tiene suscrito a través de su empresa. En los últimos años se ha producido un aumento de la población que declara contar con cobertura privada.

Desde 2018, cuando comenzó a analizarse por separado el tipo de contratación, el porcentaje de personas con seguro contratado de manera individual o familiar ha pasado del 13,7% al 20,4%. En paralelo, quienes cuentan con un seguro sufragado por su empresa prácticamente se han triplicado, al pasar del 3,5% al 10,3%.

En los últimos años se ha producido un aumento de la población que declara contar con cobertura privada.

En la mayoría de las comunidades autónomas, la cobertura sanitaria pública se sitúa entre el 98% y el 100%, con la excepción de Melilla, donde alcanza el 94,8%, un dato que el informe advierte que podría estar condicionado por el tamaño muestral.

Noticias relacionadas

También existe una amplia variabilidad regional en la contratación de seguros médicos privados. Por encima de la media nacional destacan Baleares, con un 28%; Cataluña, con un 26,7%; y Madrid, con un 26,6%, aunque el máximo se registra en Melilla, con un 37,7%, si bien este dato también podría estar afectado por el tamaño de la muestra.