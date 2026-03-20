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Meteorología

La primavera arranca inestable en la Región de Murcia por el paso de la borrasca Therese

Este viernes se produce el cambio de estación con riesgo de lluvias ocasionales en la comunidad

Consulta la previsión meteorológica para el fin de semana

Viandantes bajo la lluvia en Murcia.

Viandantes bajo la lluvia en Murcia. / Juan Carlos Caval

Alba Marqués

Alba Marqués

Pese a que Canarias está siendo la comunidad más afectada por el paso de la borrasca Therese, la Región de Murcia también se ve salpicada por la entrada de este fenómeno a la Península y vive este viernes un inicio de primavera inestable.

El cambio de estación se produce este viernes, 20 de marzo, a las 15.46 horas. Para esta jornada, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) espera cielos cubiertos acompañados de lluvias ocasionales, más intensas y probables en el interior durante la primera mitad del día.

Las temperaturas mínimas irán en ligero ascenso o sin cambios, mientras que las máximas en descenso, más acusado en el interior. Los vientos, entre flojos y moderados del noreste, con intervalos fuertes en el litoral.

El sábado los cielos continuarán cubiertos y la Aemet no descarta precipitaciones débiles ocasionales durante la primera mitad del día en el interior; tendiendo a abrirse claros a lo largo de la tarde.

Las temperaturas en general experimentarán pocos cambios, salvo ascenso de las máximas en el Noroeste y el Altiplano. Vientos flojos variables, tendiendo a soplar de componente este por la tarde y ocasionalmente moderados en el litoral.

Para el domingo, 21 de marzo, la Aemet prevé intervalos de cielos nubosos y limita la posibilidad de lluvias a las sierras del interior de la Región por la mañana.

Noticias relacionadas y más

Las temperaturas sufrirán ligeros cambios respecto a la jornada anterior y los vientos serán flojos variables.

Temperaturas mínimas/máximas

Viernes 20 de marzo

  • Caravaca de la Cruz: 8/12 ºC
  • Cartagena: 13/16 ºC
  • Lorca: 12/16 ºC
  • Murcia: 14/17 ºC
  • Yecla: 8/12 ºC

Sábado 21 de marzo

  • Caravaca de la Cruz: 5/15 ºC
  • Cartagena: 11/17 ºC
  • Lorca: 8/17 ºC
  • Murcia: 9/18 ºC
  • Yecla: 6/15 ºC

Domingo 22 de marzo

  • Caravaca de la Cruz: 3/17 ºC
  • Cartagena: 10/17 ºC
  • Lorca: 6/19 ºC
  • Murcia: 7/20 ºC
  • Yecla: 2/18 ºC

TEMAS

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