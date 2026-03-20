La primavera arranca inestable en la Región de Murcia por el paso de la borrasca Therese

Pese a que Canarias está siendo la comunidad más afectada por el paso de la borrasca Therese, la Región de Murcia también se ve salpicada por la entrada de este fenómeno a la Península y vive este viernes un inicio de primavera inestable.

El cambio de estación se produce este viernes, 20 de marzo, a las 15.46 horas. Para esta jornada, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) espera cielos cubiertos acompañados de lluvias ocasionales, más intensas y probables en el interior durante la primera mitad del día.

Las temperaturas mínimas irán en ligero ascenso o sin cambios, mientras que las máximas en descenso, más acusado en el interior. Los vientos, entre flojos y moderados del noreste, con intervalos fuertes en el litoral.

El sábado los cielos continuarán cubiertos y la Aemet no descarta precipitaciones débiles ocasionales durante la primera mitad del día en el interior; tendiendo a abrirse claros a lo largo de la tarde.

Las temperaturas en general experimentarán pocos cambios, salvo ascenso de las máximas en el Noroeste y el Altiplano. Vientos flojos variables, tendiendo a soplar de componente este por la tarde y ocasionalmente moderados en el litoral.

Para el domingo, 21 de marzo, la Aemet prevé intervalos de cielos nubosos y limita la posibilidad de lluvias a las sierras del interior de la Región por la mañana.

Las temperaturas sufrirán ligeros cambios respecto a la jornada anterior y los vientos serán flojos variables.