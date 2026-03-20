Política
"Oficina del Parlamentario del PP, ¿dígame?"
El Partido Popular abre un canal para que los murcianos le hagan llegar sus problemas con el Gobierno de España
El Partido Popular de la Región de Murcia presentó este viernes un canal a través del cual los ciudadanos podrán trasladar a los diputados y senadores murcianos del PP los problemas que sufren y que dependen del Gobierno de España.
No se trata de ninguna oficina física, sino de un correo electrónico y un número de teléfono, oficinadelparlamentario@ppregiondemurcia.com y 968 21 22 69, respectivamente, a través de los cuales se pretende que "la política se convierta en algo mucho más cercano, sincero y auténtico", explicó este viernes el senador 'popular' Francisco Bernabé en pleno Paseo Alfonso X de Murcia, acompañado de sus compañeros de bancada Antonio Luengo, José Ramón Díez de Revenga y Antonia López Moya, y de las diputadas nacionales Isabel Borrego y Violante Tomás. "Queremos ser la voz de los murcianos en Madrid, sin intermediarios, para conocer cuáles son de verdad los problemas que les afectan y llevarlos a las Cortes Generales", dijo.
De esta forma, los murcianos tendrán hilo directo con sus representantes en las Cortes Generales para hacerles llegar "cuestiones de seguridad ciudadana, de la Administración de Justicia, en materia de Costas, en asuntos que tengan que ver con ejecución de infraestructuras o cualquier otra cuestión que les afecte", explicó Bernabé, quien aseguró que "tanto diputados como senadores podrán realizar todos los trámites necesarios para que esas peticiones y propuestas puedan llegar hasta el Congreso y Senado para que sean debatidas y tenidas en cuenta".
"Frente al delegado de Sánchez en la Región —en referencia al delegado del Gobierno y secretario general del PSRM, Francisco Lucas—, que solo agacha la cabeza ante sus amos de Madrid, nosotros vamos a alzar la voz ante cada uno de los atropellos que se estén perpetrando contra los ciudadanos de la Región de Murcia", advirtió el senador.
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