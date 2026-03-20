El plan del Mar Menor supera el 40% de ejecución y encara sus obras más decisivas en 2026

El proceso de recuperación del Mar Menor avanza con paso firme y una creciente movilización de recursos públicos. El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) ha reforzado en los últimos meses su apuesta por el Marco de Actuaciones Prioritarias para Recuperar el Mar Menor (MAPMM), impulsando sus principales líneas estratégicas y elevando de forma significativa el nivel de ejecución presupuestaria.

El Ministerio continúa desarrollando todas las actuaciones emblemáticas del MAPMM, un programa dotado con 675,05 millones de euros que abarca desde la restauración ambiental hasta la investigación científica. Según se analizó en la reciente reunión del Grupo de Trabajo Técnico celebrada en la Oficina Técnica del Mar Menor, el grado de compromiso del gasto ha experimentado un notable incremento en el arranque de 2026.

En concreto, la ejecución presupuestaria ha alcanzado los 276,82 millones de euros comprometidos, lo que representa el 41% del total, tras sumar 50 millones adicionales respecto al cierre de 2025. Paralelamente, el presupuesto movilizado asciende ya a 588,13 millones, es decir, el 87,12% de la inversión prevista.

Las actuaciones avanzan en múltiples frentes. En el ámbito de las soluciones basadas en la naturaleza, el denominado Cinturón Verde sigue tomando forma con el inicio de las obras de renaturalización en El Carmolí, mientras se ultiman los trámites para disponer de los terrenos donde se ubicarán los futuros humedales de Bocarrambla y San Pedro del Pinatar.

En paralelo, los proyectos vinculados a la gestión de inundaciones y la restauración de ramblas continúan su tramitación. Actualmente se encuentra en licitación la protección frente a avenidas en la rambla de Cobatillas, con una inversión estimada de 15,9 millones de euros y un plazo de ejecución de 18 meses. También están en proceso las actuaciones de restauración hidrológico-forestal en el barranco de Ponce y en las ramblas mineras de Carrasquilla y Las Matildes, con un presupuesto conjunto de 14,95 millones.

Uno de los proyectos más relevantes previstos para este año es el parque inundable en la desembocadura de la rambla de la Pescadería, en Los Alcázares. La iniciativa, que incluye la canalización de escorrentías, cuenta con una inversión de 35,8 millones de euros y será licitada en los próximos meses.

Reunión del Grupo de Trabajo Técnico del Marco de Actuaciones Prioritarias para Recuperar el Mar Menor. / Oficina Técnica del Mar Menor

En la Sierra Minera de Cartagena y La Unión, 2026 marcará un punto de inflexión con la finalización de varios proyectos clave, como la recuperación del entorno del Llano del Beal. En conjunto, las actuaciones en esta zona abarcan ya 90 hectáreas y suponen una inversión superior a 110,8 millones de euros, configurándose como una de las intervenciones más ambiciosas realizadas en España para restaurar espacios mineros degradados.

En el litoral, la restauración de dunas en La Manga alcanzará este año un nuevo hito con la finalización de la Fase I en seis áreas, con una inversión de 210.000 euros. Mientras tanto, en materia de saneamiento, los ayuntamientos de la cuenca culminarán durante marzo las obras financiadas con una primera partida de 20 millones de euros para mejorar sus redes. A ello se suma una segunda transferencia de otros 20 millones destinada a implantar redes separativas y sistemas de drenaje sostenible.

La vertiente científica y de investigación también sigue avanzando. Destaca la construcción del Centro de Producción de Especies Marinas en Águilas, dotado con 13,6 millones, llamado a convertirse en un referente en la recuperación de especies del Mar Menor y del Mediterráneo.

En el ámbito agrario, este año concluirán los diez proyectos financiados con 14,8 millones para mejorar la sostenibilidad de las explotaciones agrícolas, mientras se seleccionarán nuevas iniciativas para el sector ganadero, con una dotación adicional de 11,5 millones.

Por último, los trabajos de investigación continúan profundizando en el conocimiento del ecosistema, con estudios sobre la dinámica de las aguas subterráneas y superficiales, la evolución de la laguna y su relación con la cuenca vertiente.

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La comisionada del Ciclo del Agua y Restauración de Ecosistemas, Francisca Baraza, ha subrayado que el MAPMM constituye una apuesta "integral" cuya complejidad administrativa y ambiental es elevada, pero que ya se perfila como un "referente" a nivel nacional y europeo en materia de restauración ecológica y lucha contra el cambio climático.