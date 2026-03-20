Miras estalla contra Sánchez tras la crisis entre PSOE y Sumar antes del Consejo de Ministros: "Un Gobierno roto, dividido e incapaz de estar a la altura"

Sin paños calientes ni medias tintas. El presidente regional, Fernando López Miras, cargó duramente este viernes contra Pedro Sánchez y su Gobierno por actuar "tarde y mal" y, para más inri, tras darse a conocer la crisis interna entre PSOE y Sumar que provocó que el Consejo de Ministros extraordinario para aprobar el gran paquete de ayudas anticrisis en España se retrasase durante horas (un "salseo", según dijo el propio Sánchez).

"Un gobierno roto, un gobierno dividido, un gobierno incapaz de estar a la altura de los españoles en un momento tan difícil en el que se están viendo perjudicadas las familias españolas y las empresas de nuestro país y están dando este espectáculo vergonzoso y lamentable. Tienen que irse ya", dijo López Miras en Puerto Lumbreras antes de inaugurar la IV Feria de Comercio y la Gastronomía ‘El Puerto en Flor’.

El dirigente popular murciano calificó de "bochorno", "ridículo" y de "espectáculo vergonzoso" lo ocurrido. "Es inadmisible", reiteró antes de añadir que si de forma urgente Pedro Sánchez no convoca elecciones, "estará demostrando de forma definitiva que ha perdido totalmente el sentido de la realidad, que no es consciente de lo que está pasando en España y que está totalmente incapacitado para seguir dirigiendo el Gobierno que debe representar al conjunto de los españoles".

López Miras aseguró que el jefe del Ejecutivo debe adelantar comicios para que los españoles "tengan la oportunidad de que los echen" ante un Gobierno que "no está preparado para asumir responsabilidades y para dar respuesta a los españoles en una situación crítica y para protegerlos cuando más lo necesitan".

"No se pueden pedir soluciones y al mismo tiempo bloquearlas", contesta el diputado socialista Joaquín Martínez

Tras más de 20 días después de que se iniciase la guerra "sin tomar decisiones", el máximo responsable de la Comunidad apuntó que las medidas tomadas por Sánchez "son las que ya le propuso hace más de una semana Alberto Núñez Feijoo y el Partido Popular".

"Protege a familias y a sectores clave de la economía"

El diputado socialista murciano en el Congreso Joaquín Martínez destacó que las 80 medidas incluidas en el plan anunciado por Sánchez "protege a las familias y a sectores clave de la economía regional como los transportistas, los agricultores y los ganaderos".

Asimismo desde el Partido Socialista de la Región de Murcia exigieron responsabilidad: "No se pueden pedir soluciones y al mismo tiempo bloquearlas, no se puede ignorar una guerra y después negar sus consecuencias. El Partido Popular y Vox tienen que decidir de qué lado están: o con los ciudadanos o contra las medidas que los protegen", remarcó Martínez.

Por último, el diputado regional del Partido Popular Carlos Albaladejo denunció también que Sánchez "llega tarde, 20 días después de que se iniciara la guerra en Irán, y mal, tras un espectáculo bochornoso de su Gobierno que debería llevar a elecciones generales".

"Ha esperado a exprimir los bolsillos de quienes vienen soportando la subida del precio de los combustibles para, primero, hacer caja y, después, anunciar unas medidas que, en muchos casos, son copia y pega de las propuestas del Partido Popular", señaló.