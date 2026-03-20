El Mar Menor recibe el doble de agua y nutrientes, lo que dispara la retirada de biomasa

Las intensas y prolongadas lluvias del actual año hidrológico han incrementado de forma notable la entrada de agua dulce y nutrientes al Mar Menor, situándose como el principal factor de presión sobre la laguna y detrás del aumento de biomasa registrado en los últimos meses. Así lo trasladó este viernes el consejero de Medio Ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor, Juan María Vázquez, durante una visita al dispositivo de limpieza en Santiago de la Ribera.

Según explicó, el volumen de agua que llega a través de la rambla del Albujón se ha más que duplicado desde el inicio del año hidrológico, el pasado 1 de octubre, alcanzando los 7,31 hectómetros cúbicos frente a los 3,11 del mismo periodo anterior. Este incremento, unido al elevado nivel del acuífero del Campo de Cartagena, mantiene un flujo constante hacia la laguna incluso en ausencia de lluvias intensas.

"El aumento de arribazones responde, sobre todo, al efecto de la entrada continuada de agua dulce y nutrientes", señaló Vázquez, quien advirtió de que no se trata de episodios puntuales, sino de "una presión sostenida que mantiene una aportación constante al ecosistema".

Ese aporte continuado ya tiene reflejo en los indicadores del Mar Menor. Aunque la laguna se mantiene en una situación de estabilidad "dentro de la cautela", la salinidad sigue en valores bajos para esta época —en torno a 40,44 PSU—, mientras que el oxígeno se sitúa en 6,11 mg/l y la transparencia alcanza los 4,31 metros.

Los Urrutias, El Carmolí, Los Nietos o Mar de Cristal, los enclaves con más biomasa acumulada

Ante este escenario, el consejero subrayó la necesidad de anticiparse a los riesgos de los próximos meses. "Esta situación exige mantener la vigilancia, especialmente ante la llegada de la primavera y el verano, cuando el aumento de las temperaturas puede agravar los efectos de la acumulación de nutrientes", afirmó.

El consejero Juan María Vázquez, junto con el alcalde de San Javier, José Miguel Luengo / CARM

3.514 toneladas de biomasa en tres meses

El incremento de biomasa ha obligado a reforzar el dispositivo de limpieza, que opera durante todo el año en el litoral del Mar Menor y que actualmente moviliza a unas 70 personas diarias, con capacidad de adaptación según la evolución de la situación.

Los datos evidencian la intensidad del fenómeno: en el primer trimestre del año ya se han retirado 3.514 toneladas de biomasa —1.158 en enero, 1.540 en febrero y 816 en lo que va de marzo—, con previsión de alcanzar las 4.000 toneladas al cierre del mes. Esta cifra representa cerca del 40% de todo lo recogido en 2025.

Las zonas más afectadas se concentran en la cubeta sur y La Manga, especialmente en enclaves como Los Urrutias, El Carmolí, Los Nietos o Mar de Cristal, donde los temporales arrastran mayores cantidades de material.

Vázquez recalcó que la retirada de biomasa es una medida necesaria para reducir la carga orgánica, pero insistió en que "la solución de fondo pasa por frenar la entrada continuada de agua dulce y nutrientes".

Reclamación al Estado

Durante la visita, el consejero volvió a reclamar la implicación del Gobierno de España en las actuaciones de su competencia, especialmente en la gestión de aguas superficiales y subterráneas.

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En este sentido, recordó que el bombeo de la rambla del Albujón fue declarado de utilidad pública y urgente en 2021, pero "sigue sin ejecutarse". Asimismo, incidió en que el acuífero del Campo de Cartagena fue declarado en mal estado en 2020, lo que obliga legalmente a desarrollar un plan de recuperación que, según denunció, aún no se ha puesto en marcha.