Locura en las tiendas de Lidl de Murcia para hacerse con el horno que cabe en cualquier cocina por menos de 40 euros

La vida se ha acelerado tanto que apenas tenemos tiempo hasta para comer. Cada vez más murcianos buscan soluciones que les permitan cocinar de forma rápida, cómoda y sin tener que encender el horno de toda la vida, ya sea por ahorrar energía o por vivir en un apartamento pequeño. Y parece que Lidl ha dado con la tecla.

El mini horno que comercializa la cadena alemana en los supermercados Lidl de Murcia se ha convertido en uno de esos electrodomésticos que, una vez que entran en casa, no vuelven a salir de la encimera. Y su precio, en la tienda online de Lidl, tiene mucho que ver en ello.

Cabe en cualquier cocina, por pequeña que sea

Uno de los grandes atractivos de este práctico electrodoméstico es precisamente su tamaño. Este horno compacto está pensado para colocarse directamente sobre la encimera y resulta especialmente útil en pisos pequeños, estudios o segundas residencias, esas casas de la playa o de la sierra donde el horno convencional suele brillar por su ausencia.

Con una capacidad de unos 14 litros, da perfectamente para preparar platos individuales o para varias personas: una pizza, unas verduras asadas, o para esa receta viral que has encontrado en TikTok. Lo imprescindible para cocinar día a día sin renunciar a la comodidad.

Con diversas funcionalidades, llega el mini horno al Lidl. / L. O.

Hasta 230 grados y cualquier receta lista en minutos

La potencia de 1.300 vatios le permite alcanzar hasta 230 °C en poco tiempo, lo que se traduce en una diferencia real frente a los hornos convencionales, que tardan mucho más en coger temperatura. El aparato incorpora tres modos de funcionamiento (calor superior, calor inferior o ambos a la vez) para adaptar la cocción a cada plato y lograr un resultado uniforme sobre todas las superficies.

Además, incluye un temporizador de hasta 60 minutos con señal acústica, perfecto para no estar pendiente del reloj mientras se gratina un plato de pasta, se tuesta pan o se hornea tarta de queso. El interior cuenta con tres niveles de inserción para ajustar la bandeja o la parrilla según lo que se esté cocinando.

El mini horno de Lidl, ya en los supermercados. / L. O.

Todo lo necesario incluido en el precio: 39.99 euros

El mini horno de sobremesa SilverCrest de 1.300 W viene completo de serie: bandeja para hornear, parrilla metálica, pinza para sacar los alimentos sin quemarse y bandeja recogemigas extraíble para facilitar la limpieza. Nada de comprar accesorios aparte: una pasada.

Por solo 39,99 euros, es difícil encontrar una alternativa con estas prestaciones. Una opción más que interesante para quien quiera ganar agilidad en la cocina sin hacer una gran inversión ni sacrificar espacio en tu cocina.