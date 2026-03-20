Salud
La huelga médica de marzo concluye con un seguimiento global del 73% en la Región
El Sindicato Médico CESM ha considerado que el "descontento" mostrado por los profesionales es "indiscutible"
E.P.
La profesión médica de la Región de Murcia ha cerrado la semana de huelga de marzo, desarrollada entre los días 16 y 20, con un seguimiento global del 58% en el ámbito hospitalario y del 46% en Atención Primaria, según ha informado el Sindicato Médico CESM.
La jornada de este viernes se han registrado los niveles más altos de participación en la movilización, al alcanzar el 73% en los hospitales y el 58% en los centros de salud.
El Sindicato Médico CESM ha considerado que el "descontento" mostrado por los profesionales es "indiscutible", tras una semana marcada por la manifestación del pasado 17 de marzo en Murcia para expresar rechazo al borrador del Estatuto Marco y demandar una negociación autonómica, así como el cumplimiento de los acuerdos.
La organización ha advertido de que no ha recibido respuesta oficial de las administraciones, por lo que ha anunciado que valorará "endurecer" las movilizaciones en la próxima reunión de su Comité Ejecutivo.
La próxima semana de huelga nacional está convocada del 27 al 30 de abril.
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