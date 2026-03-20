La Comisión Electoral de la UMU proclama a los cinco candidatos al Rectorado

La Comisión Electoral Central de la Universidad de Murcia (UMU) ha proclamado este viernes, de forma provisional, las cinco candidaturas que se han presentado a las elecciones al Rectorado.

A la cabeza de las mismas se encuentran Alicia Rubio, Samuel Baixauli, Senena Corbalán, Alfonsa García y Guillermo Díaz, quienes desde el próximo martes, 24 de marzo -una vez que la proclamación sea definitiva- iniciarán la campaña electoral más reñida que se recuerda en esta institución de educación superior y en la que buscarán el voto de las más de 35.000 personas que componen la comunidad universitaria.

En este caso, no se han registrado sorpresas de última hora y los cinco candidatos proclamados de forma provisional estaban ya en las primeras quinielas rectorales, profesionales de reconocido prestigio todos ellos y con una dilatada experiencia en la Universidad de Murcia, en la que han desempeñado distintos puestos, desde jefes de departamento a catedráticos, decanos y vicerrectores.

Aunque en las conversaciones de pasillo se llegó a plantear la posibilidad de una sexta candidatura, saliente quizá del Campus de Ciencias de la Salud, finalmente no ha sido así.

El pistoletazo de las elecciones lo dio de forma precipitada el rector actual, José Luján, al conocerse el pasado mes de octubre su próxima entrada a la patronal murciana Croem como secretario general, un movimiento que se producirá una vez que ceda el bastón de mando del rectorado a quien salga de las urnas el próximo mes de abril.

La convocatoria electoral quedó pendiente entonces de la aprobación de los nuevos Estatutos de la UMU, texto que marca las normas y el desarrollo de la vida universitaria en la principal institución de educación superior de la Región de Murcia, y que fueron aprobados de forma definitiva -tras pasar por los servicios jurídicos de la Comunidad Autónoma- por el Consejo de Gobierno el pasado mes de febrero.

Este viernes la Comisión Electoral Central de la UMU ha proclamado de forma provisional las cinco candidaturas tras comprobar sus miembros que cumplen los requisitos marcados, proclamación que será definitiva el próximo martes.

En ese momento dará inicio la campaña electoral, que ha debido adaptarse al calendario festivo debido a la coincidencia col la Semana Santa y las Fiestas de Primavera de Murcia. Así, se celebrará una primera semana de campaña electoral en estos últimos días de marzo, mientras que la segunda será tras la vuelta de vacaciones, en abril.

Paralelamente a las elecciones al Rectorado la UMU también celebra elecciones al Claustro, un proceso que no será tan ágil y que cuenta con otros tiempos porque tendrá que renovarse a los 300 miembros que forman parte del mismo, según detallan fuentes de la Universidad de Murcia a La Opinión.

21 de abril, primera vuelta

Será el 21 de abril cuando se celebre la primera vuelta de las elecciones a rector de la Universidad de Murcia. Todo apunta que ante el elevado número de candidatos no será entonces cuando se conozca el nombre del nuevo rector o rectora, ya que para proclamarse éste deberá superar el 50% de los votos, algo altamente improbable.

Esto llevaría a tener que celebrar una segunda vuelta una semana después, el 28 de abril -según marca el calendario electoral-, segunda vuelta a la que solo concurrirán los dos candidatos con más votos de la primera.

En las elecciones de la UMU están llamadas a votar las más de 35.000 personas que componen actualmente la comunidad educativa y entre las que se encuentran cerca de 32.000 estudiantes y unos 4.000 empleados, entre personal docente e investigador (PDI), PDI temporal y personal de administración y servicios (PAS).

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Además, estos comicios traerán importantes cambios a la universidad, ya que los nuevos estatutos implantan una única legislatura de seis años, a diferencia de los dos mandatos actuales de cuatro más cuatro años. Al tiempo que también puede darse el caso de que de estas elecciones salga la primera rectora de la UMU de sus más de cien años de historia.