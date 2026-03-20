Un centenar de personas se manifiesta en Murcia para exigir el fin del bloqueo de Estados Unidos a Cuba

Alrededor de un centenar de personas se han manifestado este viernes por la tarde en el centro de Murcia para reclamar el fin del bloqueo económico, comercial y financiero que Estados Unidos mantiene sobre Cuba desde hace más de seis décadas.

La movilización, convocada por el Movimiento de Solidaridad con Cuba en la Región de Murcia, ha comenzado a las 18.30 horas frente a la Delegación del Gobierno, en el Paseo Teniente Flomesta, y ha recorrido diversas calles del casco histórico en un itinerario circular que ha incluido Trapería y las plazas del Cardenal Belluga, Santo Domingo y la Universidad, entre otras, antes de regresar al punto de partida.

Durante la protesta, en la que han participado organizaciones como Entrepueblos, el Comité Antiimperialista, PCE, Izquierda Unida-Verdes, Podemos, Anticapitalistas o Yayoflautas, los asistentes han denunciado el impacto del bloqueo en la vida cotidiana de la población cubana.

Juan Carlos Caval

Antes del inicio de la marcha, Mariano Cano, integrante de Entrepueblos, ha alertado del deterioro de la situación humanitaria en la isla, agravada, según ha señalado, por el endurecimiento reciente de las sanciones. En este sentido, ha advertido de que estas medidas afectan directamente a ámbitos esenciales como la sanidad, la alimentación, el acceso al agua potable o la educación.

"El pueblo cubano se enfrenta a una situación diaria de subsistencia marcada por la escasez energética, alimentaria y sanitaria, consecuencia de una política de asfixia sostenida durante más de 65 años", ha afirmado.

Al término de la manifestación, las organizaciones convocantes han leído un manifiesto conjunto en el que han denunciado que la actual crisis energética, unida al bloqueo y a las recientes presiones internacionales, está teniendo un impacto "crítico" en los servicios básicos y en los derechos fundamentales de la población.

Los manifestantes han reclamado a la comunidad internacional que garantice el acceso de Cuba a bienes básicos y ayuda humanitaria

Según han expuesto, cuestiones como la seguridad alimentaria, el acceso al agua (del que depende el 84% de la población), la atención sanitaria o la protección social se encuentran gravemente comprometidas, afectando especialmente a colectivos vulnerables como mujeres, menores, personas mayores o pacientes crónicos.

Asimismo, han recordado que el bloqueo ha sido condenado en reiteradas ocasiones en el seno de Naciones Unidas y han reclamado a la comunidad internacional que garantice el acceso de Cuba a bienes básicos y ayuda humanitaria, en cumplimiento del derecho internacional.

Marín ha reclamado al Gobierno de España el envío urgente de ayuda humanitaria y combustible a la isla desde Cartagena

En la movilización también han participado representantes políticos, como la diputada de Podemos en la Asamblea Regional María Marín, quien ha reclamado al Gobierno de España el envío urgente de ayuda humanitaria y combustible a la isla desde el puerto de Cartagena, donde se encuentra la refinería de Repsol, "en lugar de seguir enviando miles de millones en ayuda militar a otros países que solo sirven para perpetuar conflictos". Marín ha apelado a "la solidaridad histórica del pueblo cubano que ha enviado a sus médicos por todo el mundo y ayudó a Europa durante la pandemia del covid".

Por su parte, el diputado regional de Izquierda Unida-Verdes José Luis Álvarez-Castellanos ha defendido iniciativas para impulsar proyectos de energía fotovoltaica en la isla, con el objetivo de paliar la crisis energética y garantizar servicios esenciales como la sanidad o la educación. En este sentido, ha defendido que impulsar la instalación de parques solares contribuiría a garantizar servicios esenciales, reforzar la soberanía energética del país y minimizar el impacto de las sanciones, al tiempo que ha reclamado una respuesta institucional "en coherencia con la solidaridad internacional y el derecho de los pueblos a la autodeterminación".

Desde la organización convocante han subrayado que este tipo de movilizaciones buscan visibilizar las consecuencias del bloqueo y reforzar la solidaridad internacional, reclamando su levantamiento inmediato.