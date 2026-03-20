Podemos-IU exige al Gobierno de la Región de Murcia que destine fondos propios a Cuba ante el "bloqueo criminal" de Trump

Ofensiva de la izquierda murciana para ayudar al pueblo cubano ante lo que consideran un "bloqueo criminal" ejercido por la Administración estadounidense de Donald Trump, que no deja ni siquiera que la isla se pueda abastecer de combustible.

El diputado regional de Izquierda Unida-Verdes, José Luis Álvarez-Castellanos, anunció este viernes, a las puertas del Palacio de San Esteban, el registro de una moción en la Asamblea Regional que plantea destinar recursos públicos autonómicos a la instalación de parques solares en Cuba.

En concreto, la iniciativa, presentada por la coalición de izquierdas en el Grupo Mixto, propone activar el programa 126I de Cooperación Internacional al Desarrollo para financiar proyectos de energía fotovoltaica, considerando que "la situación de emergencia energética en Cuba, agravada por un bloqueo unilateral y extraterritorial, justifica plenamente" una intervención pública desde las instituciones murcianas.

El objetivo es financiar la creación de parques solares para que la isla gane soberanía energética

Hace pocos días que Cuba quedó completamente a oscuras tras diez días de protestas en distintas partes de la isla por los constantes apagones. La luz viene y se va mientras el Gobierno intenta negociar con Estados Unidos una solución al cerco energético impuesto desde enero y que la ha dejado sin combustible. Lo que se propone Trump, según fuentes citadas por el The New York Times, es forzar la salida del presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, aunque no necesariamente acabar con el régimen castrista.

El bloqueo de combustible se une al bloqueo comercial que lleva soportando la isla durante los últimos sesenta años, acrecentando una crisis económica que parece no tocar fondo. Para Álvarez-Castellanos, esta política supone "un acto de asfixia económica dirigido directamente al pueblo cubano".

La Opinión

Por su parte, la diputada de Podemos en la Asamblea, María Marín, también denunció este viernes la grave crisis humanitaria que atraviesa Cuba "como resultado del bloqueo de Donald Trump" e instó al Gobierno de España a que ponga en marcha medidas urgentes para paliar la situación, entre ellas el envío de combustible desde el puerto de Cartagena, "donde se encuentra la refinería de Repsol".

"Sin combustibles desde enero, el transporte público, las escuelas o los hospitales no funcionan, poniendo en peligro miles de vidas en riesgo. Se trata de un castigo colectivo que viola la Convención de Ginebra y que se ceba con la infancia y las personas más vulnerables", afirmó.

Invitan a participar este viernes por la tarde en una manifestación en Murcia "para decir alto y claro que Cuba no está sola"

Ante este escenario, la diputada morada exigió al Ejecutivo estatal "que sea valiente": "Es lamentable que un gobierno que se dice progresista con PSOE y Sumar no haya condenado oficialmente esta acción criminal. Podría hacer mucho más. No hacer nada es permanecer impasible cuando la vida de tanta gente inocente está en riesgo, es ser cómplices de un criminal como Trump".

Tanto ella como Álvarez-Castellanos hicieron un llamamiento a toda la ciudadanía murciana a participar en la manifestación que tendrá lugar este viernes por la tarde, a las 18.30, frente a la Delegación del Gobierno (Paseo del Teniente Flomesta, Murcia), "para decir alto y claro que Cuba no está sola".

La Opinión

Mientras los políticos de izquierdas se mueven en la Región, el diputado de Podemos en el Congreso y coordinador de la formación morada en la Región de Murcia, Javier Sánchez Serna, viaja hacia Cuba como parte de la "flotilla de solidaridad" con el país caribeño, junto al diputado de los Comunes Gerardo Pisarello y la secretaria de Política Internacional de Podemos, María Teresa Pérez. Allí se unirán a un convoy, del que forman parte también otras figuras de la izquierda como Pablo Iglesias, el británico Jeremy Corbyn, el periodista y 'streamer' estadounidense Hasan Piker, la senadora colombiana Clara López o el grupo irlandés de hip hop Kneecap.

Sánchez Serna aseguró a través de un vídeo publicado en sus redes sociales que "abandonar a Cuba hoy, dejar que Washington pueda machacar, asfixiar a los países que quiera, solo va a dejar un mundo mucho peor y a medio plazo va a socavar nuestra propia soberanía". Al hilo, el diputado exigió al Gobierno español una acción decidida en apoyo del pueblo cubano, ya que "España y Cuba tienen profundos lazos humanos, culturales y económicos, que nosotros tenemos que defender también frente a Trump".