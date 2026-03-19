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Mercado laboral

La Región de Murcia es la segunda CCAA donde más crecerá en empleo en Semana Santa, según Randstad

El territorio del sureste español generará casi 4.800 contratos en este periodo de tiempo

Mapa de crecimiento del empleo durante Semana Santa por CCAA

Mapa de crecimiento del empleo durante Semana Santa por CCAA / RANDSTAD

Europa Press

La Región de Murcia generará 4.755 contratos durante la campaña de Semana Santa de 2026, un 17,5 % más que en 2025, lo que representa la segunda mayor subida de todas las comunidades autónomas, solo superada por Extremadura (+17,8 %), según las previsiones de Randstad.

La directora regional de Trabajo Temporal de Randstad, Ana Hervás, ha señalado que el dinamismo del mercado laboral murciano responde al "atractivo turístico de la región" y al incremento de visitantes.

Este impulso se reflejará especialmente en el sector de la hostelería, que se consolida como el principal motor de empleo local. En volumen total de firmas, la Región se mantiene en una posición intermedia a nivel nacional, con cifras similares a las de Aragón (4.790 contratos) y por delante de Asturias (3.030).

Los perfiles más demandados en Murcia coinciden con la especialización turística y de servicios, entre los que destaca la búsqueda de camareros, cocineros, ayudantes de cocina, camareras de piso y recepcionistas.

Asimismo, el aumento de la actividad comercial y los desplazamientos potenciará la contratación de conductores, repartidores y personal logístico, además de guías turísticos y animadores para cubrir la programación cultural y de ocio.

En el conjunto del país, la Semana Santa generará un total de 164.160 contrataciones, un 12,1 % más que en 2025. La hostelería lidera la actividad con 142.300 firmas (el 87 % del total), seguida del transporte y la logística con 12.710 contratos, y el sector del entretenimiento con 9.150 vacantes previstas.

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Por regiones, Andalucía, CataluñaMadrid y la Comunidad Valenciana concentrarán seis de cada diez nuevos empleos. Tras Extremadura y Murcia, las comunidades con mayor crecimiento serán el País Vasco (+16,2 %), Galicia (+14,4 %) y (+14,2 %).

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