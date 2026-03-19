El precio medio del alquiler en la Región sigue sin freno y alcanza ya los 775 euros: "Muchas familias están al límite"

La crisis de vivienda toca de lleno los bolsillos de aquellos murcianos que están en régimen de alquiler o que, ante un mercado tensionado con una elevada demanda y una escasa oferta, buscan con ansias entrar a un piso o una casa. Los inquilinos de la Región de Murcia tienen que hacer cada vez un mayor esfuerzo económico para poder hacer frente al pago de las cuotas mensuales a los propietarios porque los salarios no se elevan al mismo ritmo que el precio del alquiler.

"Muchas familias están llegando a unos límites de endeudamiento que ponen en riesgo los gastos básicos que tienen", advirtió David Caraball, CEO de Alquiler Seguro durante la presentación este miércoles del informe La situación del alquiler en la Región de Murcia.

La problemática que atraviesa el sector ha supuesto que en apenas seis años se tenga que pagar ya unos 224 euros más en la Región de Murcia para poder alquilar una vivienda, después de que el precio medio haya pasado de los 551 euros registrados en 2019 a los 775 euros al cierre de 2025.

Este incremento supone una variación anual del 7% respecto al año anterior, lo que demuestra que, aunque la Región partía de "rentas más moderadas" en comparación con otros territorios nacionales, el encarecimiento es una realidad que afecta a toda la Comunidad. La crisis ha tenido "un impacto directo y proporcional en el importe de las rentas mensuales, consolidando una tendencia alcista que se ha mantenido constante durante el último periodo".

La cuota media mensual se ha disparado en más de 220 euros en apenas seis años

El esfuerzo financiero medio que los inquilinos destinan al pago de la renta se sitúa en el 28% de sus ingresos netos durante el año 2024. Esta cifra supone un incremento de un punto porcentual respecto al 27% registrado en 2023, lo que evidencia que el aumento de las rentas está empezando a superar el ritmo de crecimiento de la capacidad adquisitiva de los hogares murcianos.

Según los últimos indicadores de esfuerzo del ejercicio de 2024, la situación de la Región muestra así una tendencia a la estabilización en niveles de compromiso financiero que, aunque históricamente moderados en comparación con otras autonomías, empiezan a reflejar la presión de los precios al alza sobre los salarios locales.

Este equilibrio técnico en el entorno del 28%, aunque es inferior a la media nacional del 34%, y está por debajo del porcentaje recomendado para la estabilidad financiera, está aumentando año a año en consonancia al incremento del precio medio de alquiler. "Este aumento no se debe a una mejora proporcional en la relación entre salarios y precios, sino que se explica porque la capacidad de pago de los ciudadanos está llegando a un punto límite. Los inquilinos se ven obligados a estabilizar su esfuerzo porque son incapaces de asumir rentas más altas sin comprometer sus necesidades básicas, y no porque los sueldos hayan subido en la misma proporción que el alquiler", se detalla en el estudio .

Inquilinos más mayores

El perfil demográfico medio del inquilino en la Región de Murcia corresponde a una unidad de convivencia compuesta por 1,9 personas, una cifra que se ha mantenido constante entre 2023 y 2024. Sin embargo, se observa un ligero envejecimiento en el perfil del arrendatario, cuya edad media ha pasado de los 38,1 años en 2023 a los 39,4 años en 2024.