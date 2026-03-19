Los portavoces municipales de Vox de la Región de Murcia se reúnen para recomponer el partido

La destitución de José Ángel Antelo fue un terremoto en Vox Región de Murcia que ha obligado al partido a llevar a cabo un rediseño de sus estrategias políticas. En este sentido, la organización verde ha celebrado una reunión que señalan como "clave" con todos los portavoces municipales del gobierno para "impulsar la nueva etapa del partido en la Región".

Según han indicado a través de una nota de prensa, el encuentro sirve para "coordinar esfuerzos y estrategias". Afirman que han marcado objetivos claros para este reinicio con el propósito de "consolidar y fortalecer la presencia y la acción política de Vox en el ámbito regional y municipal".

Cabe resaltar que el partido se encuentra en una situación de difícil lectura tras la destitución de Ortega Smith y Antelo, y las elecciones de Castilla y León, donde si bien rompieron su récord de votos, los analistas políticos hablan de un "ligero pinchazo" por las altas expectativas que se tenían tras los grandes resultados en ExtremaduraAragón. En el ámbito regional, el partido de ultraderecha se situaría junto al PSOE con doce diputados como segunda fuerza, de acuerdo con el barómetro de invierno del Cemop. El CIS, en cambio, considera que las luchas internas del partido provocaron una caída de más de dos puntos en la intención de voto a nivel nacional.

En la reunión celebrada con los portavoces municipales se ha establecido un calendario de acciones conjuntas entre el Comité Ejecutivo Provincial (CEP), los grupos municipales y el grupo parlamentario en la Asamblea Regional. Insisten con la idea de "garantizar una coordinación efectiva y una respuesta unificada ante los retos que enfrenta la Región".

Por otro lado, aprovecharon la junta para repasar los "hitos y logros alcanzados en los ayuntamientos donde Vox ha formado parte de gobiernos o ha ostentado responsabilidades".

Participantes

La reunión estuvo liderada por el nuevo presidente del CEP de Vox en la Región de Murcia, José Manuel Pancorbo, junto con el vicepresidente del Alberto Garre, y el portavoz de Asamblea RegionalRubén Martínez Alpañez.

De igual manera, estuvieron presentes en la reunión el portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Cartagena, Gonzalo López; la portavoz de en LorcaCarmen Menduiña; el portavoz de Molina de SeguraAntonio MartínezPuerto LumbrerasJermary ReinaldosLas Torres de CotillasIsabel M.ª ZapataLa UniónIsabel M.ª EgeaCiezaJesús CastañoYeclaVicente Quiles, y el portavoz de Ayuntamiento de AlguazasMiguel Delgado.

Noticias relacionadas

Pancorbo, durante la junta, aprovechó para señalar que "las puertas están abiertas para todas aquellas personas que quieran trabajar por España, Murcia y sus familias". Considera que su partido es "más necesario que nunca". A pesar de los recientes eventos que han transformado la estructura del partido, el presidente del CEP sigue considerando que "con el liderazgo de Santiago Abascal, vamos a llevar la voz de los murcianos donde sea necesario para construir una Comunidad mejor para todos".