Planes para este fin de semana en la Región de Murcia: del Día de los bosques al encuentro de Cuadrillas de Torre Pacheco

A las puertas de Semana Santa y las Fiestas de Primavera, el cuerpo ya pide marcha y disfrutar de la llegada del buen tiempo. Este fin de semana -para algunos más largo de lo habitual si han podido hacer un puente gracias al Día de San José- nos trae planes de todo tipo, especialmente al aire libre y en la naturaleza. Y es que este sábado se celebra el Día de los Bosques, realizándose varias actividades en los espacios medioambientales de la Región.

Día de los bosques

Ruta guiada Secreto entre raíces : En el Parque regional Calblanque, Peña del Águila y Monte de las Cenizas de Cartagena puedes conocer detalles que nunca has sabido de esta zona. Se explorará los tesoros que esconde y la asombrosa red invisible que conecta raíces y criaturas en un delicado sistema de comunicación y cooperación. Además, se ayudará a la conservación de una auténtica joya botánica que habita en él. Se realizará el domingo de 10.00h a 13.00h con un recorrido aproximado de 2 km.

: En el puedes conocer detalles que nunca has sabido de esta zona. Se explorará los tesoros que esconde y la asombrosa red invisible que conecta raíces y criaturas en un delicado sistema de comunicación y cooperación. Además, se ayudará a la conservación de una auténtica joya botánica que habita en él. Se realizará el domingo de 10.00h a 13.00h con un recorrido aproximado de 2 km. Ruta guiada El bosque que nos sostiene : bienestar y futuro. Una oportunidad de recorrer el entorno de El Berro (Sierra Espuña) para descubrir cómo los bosques sostienen nuestra vida y también nuestra economía. Reflexión sobre la importancia de conservar y usar de forma responsable los recursos naturales que garantizan nuestro bienestar presente y futuro. El domingo de 10.00h a 13.30h con un recorrido de 4,3 km.

: bienestar y futuro. Una oportunidad de recorrer el entorno de para descubrir cómo los bosques sostienen nuestra vida y también nuestra economía. Reflexión sobre la importancia de conservar y usar de forma responsable los recursos naturales que garantizan nuestro bienestar presente y futuro. El domingo de 10.00h a 13.30h con un recorrido de 4,3 km. Taller Escape Forest El bosque invisible : En la Sierra de La Pila (Fortuna) te espera una experiencia de escape al aire libre, tendrás que superar retos estratégicos y gestionar recursos forestales para restaurar el equilibrio de la naturaleza. El tiempo corre y el futuro del bosque está en tus manos. También se hará el domingo de 10.00h a 13.00h con un recorrido aproximado de 3 km.

: En la te espera una experiencia de escape al aire libre, tendrás que superar retos estratégicos y gestionar recursos forestales para restaurar el equilibrio de la naturaleza. El tiempo corre y el futuro del bosque está en tus manos. También se hará el domingo de 10.00h a 13.00h con un recorrido aproximado de 3 km. Ruta guiada Caminos de diversidad y resiliencia: En el Parque Regional El Valle y Carrascoy. A través de un recorrido por un tramo del sendero PR-MU 21 Veteranos 92, descubriremos la resiliencia del bosque en un contexto de cambio. Una experiencia para entender cómo la gestión forestal protege la naturaleza y nuestra salud. Sábado de 10.00h a 13.00h con un recorrido aproximado de 8 km.

Barranco de Enmedio (Sierra Espuña) / CARM

XVII Encuentro de cuadrillas de Dolores de Pacheco

Los días 21 y 22 de marzo tendrá lugar la decimoséptima edición del Encuentro de cuadrillas de Dolores de Pacheco, que promete un fin de semana de folclore y tradición. Muestra Trovera, Cuadrillas y baile suelto y como broche final, Mercado artesanal y gastronomía.

La Muestra Trovera será el sábado a las 21.00h en el Centro Cívico y el encuentro de cuadrillas el domingo a las 9,30h en el Paseo de los troveros.

Encuentro de cuadrillas de Dolores de Pacheco. / CARM

Fiestas del Puerto de Mazarrón

Este viernes, desde las 22.00h de la noche, el Puerto de Mazarrón será testigo de una apasionante noche de rock con el concierto de Seguridad Social en la Carpa del Recinto de Festejos del Rihuete, donde tocarán todos sus grandes éxitos en directo para disfrutar de una noche inolvidable.

Artistas invitados: Nothingan Prisa – Tributo a Mojinos Escozíos, con mucho humor, rock y espectáculo.

Y cuando acaben los conciertos… ¡DJ hasta el final de la fiesta!

I Jornadas gastronómicas de la Corvina de Culmarex

Catorce establecimientos de Águilas participan en estas jornadas gastronómicas que comienzan el viernes 20 y se alargarán hasta el próximo día 29: Restaurante El Tiburón, Barra 6, Ginés, Mi Barquito, La Taberna Mediática, Varadero, Tumaca, Ramonetero, Casa Bartolo, Zoco del Mar, Costa Azul, Pecado, Centro de Interpretación Cuatro Calas y Punta Negra.

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Una fiesta de la gastronomía para el disfrute de todos los aguileños y visitantes.