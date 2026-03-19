Una nueva organización, UARM, desafía el panorama sindical agrario en la Región de Murcia

El panorama sindical agrario en la Región de Murcia podría estar a punto de experimentar un cambio significativo. La reciente constitución de la Unión Agraria Región de Murcia (UARM), integrada en la organización estatal Unión de Uniones, irrumpe con la intención de hacerse un hueco en un escenario dominado desde hace décadas por Asaja, COAG y UPA, las principales organizaciones con fuerte arraigo murciano. Su llegada plantea interrogantes sobre su capacidad de implantación y si logrará consolidarse en un territorio clave para la agricultura española.

La nueva entidad, impulsada por agricultores y ganaderos murcianos, se presentó este miércoles en Jumilla con el objetivo de ofrecer "un espacio diferente" para la defensa del sector. Según explicó su presidente, Antonio Martínez, la organización nace con la voluntad de responder a los problemas que más preocupan actualmente al campo regional, entre ellos los recortes de la PAC, los acuerdos comerciales internacionales, la escasez de agua y el incremento de los costes de producción.

En el acto también participó Luis Cortés, coordinador estatal de Unión de Uniones, quien subrayó que la implantación en la Región de Murcia responde a una aspiración "de hace muchísimos años". Según Cortés, la organización ha encontrado en la Región un grupo con "ganas de trabajar" y que, ante la acumulación de problemas del sector, consideraban necesaria su presencia. "No es porque creamos que somos más importantes que el resto, pero lo estamos demostrando", sentencia.

"No es que creamos que somos más importantes, es que lo estamos demostrando", señala Cortés

El dirigente agrario puso el foco en cuestiones estructurales que afectan tanto a nivel nacional como regional. Criticó con dureza la propuesta de reforma de la Política Agraria Común, que calificó de "auténtico desastre", y alertó sobre los efectos de acuerdos comerciales como el de Mercosur, así como otros con países como México o India. En su opinión, estas políticas generan una competencia desigual para los productores españoles.

En el ámbito regional, la cuestión del agua centró buena parte de su intervención. Cortés defendió que resulta incomprensible que, mientras en algunas cuencas se "está tirando agua", zonas como el Altiplano murciano carezcan de recursos hídricos suficientes. "¿Cómo es posible que estemos tirando miles de hectómetros cúbicos de agua en el Guadiana y en el Tajo y no muy lejos de allí no tengamos una gota?", se preguntó. A su juicio, esta situación compromete tanto la rentabilidad de las explotaciones como el equilibrio medioambiental, advirtiendo de que el abandono de cultivos como el viñedo o el olivar podría convertir amplias zonas en "un auténtico desierto".

El coordinador estatal de Unión de Uniones, Luis Cortés, atiende este miércoles a los medios en Jumilla. / Unión Agraria

Otro de los ejes del discurso fue la reivindicación de una mayor democracia interna en el sector agrario murciano. Cortés denunció que las últimas elecciones al campo en la Región se celebraron en 2002, lo que, en su opinión, ha provocado una desconexión entre agricultores y organizaciones representativas. En este sentido, anunció que la nueva entidad exigirá la convocatoria urgente de elecciones para "ver quién es quién". Cabe destacar que en la gran mayoría de los casos, son los gobiernos autonómicos, a través de sus respectivas consejerías de agricultura, quienes tienen la potestad para convocar estas elecciones dentro de su territorio.

Además, defendió el modelo organizativo de Unión de Uniones, basado en la autonomía territorial. Según explicó, serán las organizaciones regionales, como la UARM, las que marquen las prioridades y trasladen sus demandas al ámbito estatal, y no al revés.

"Exigiremos la convocatoria de elecciones agrarias para ver quién es quién", advierte

Entre las líneas de acción inmediatas, la organización prevé intensificar su oposición al acuerdo con Mercosur y participar activamente en el debate sobre la reforma de la PAC. Cortés insistió en que no se pueden imponer mayores exigencias a los agricultores europeos mientras se permite la entrada de productos de terceros países con condiciones menos estrictas. "No puede ser que el vino chileno entre en mejores condiciones que el nuestro", puso de ejemplo

La irrupción de la UARM abre así un nuevo escenario en el sindicalismo agrario murciano, tradicionalmente copado por Asaja, COAG y UPA. Está por ver si esta nueva organización logra echar raíces en la Región y consolidar una base suficiente de apoyo que le permita influir en la defensa de los intereses del campo. Al acto de presentación también asistió el diputado regional de Vox, Pascual Salvador.

Noticias relacionadas

Unión de uniones

Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos nació formalmente en septiembre de 2008. Su origen se debe a una escisión de la COAG, cuando varias organizaciones regionales decidieron separarse de la estructura nacional por discrepancias en la gestión y representatividad. Se fundó entonces bajo principios de independencia política y un enfoque en el modelo de agricultura profesional. Su núcleo fundador incluyó a organizaciones regionales potentes que abandonaron la COAG, destacando la Unió de Llauradors i Ramaders de la Comunidad Valenciana o la Unió de Pagesos de Cataluña. Aunque durante años no fue reconocida oficialmente en la mesa de interlocución estatal, en 2024 marcó un hito histórico al firmar directamente con el Ministerio de Agricultura un paquete de 43 medidas de apoyo al sector, consolidándose como un actor clave frente al Gobierno. A día de hoy, según el coordinador estatal, tienen el 65% de la representatividad en Cataluña, y es la segunda o tercera fuerza agraria en otras comunidades.