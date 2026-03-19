Murcia, en la tabla baja de ayudas al Erasmus+: 50 euros al mes para vivir en el extranjero

Miles de estudiantes han solicitado las becas Erasmus + estas semanas para continuar con sus estudios el año que viene en un país europeo, pero no todos los que salen al extranjero cuentan con las mismas ayudas, ya que una parte de estas dependen de la comunidad en la que residan y la financiación que su gobierno autonómico destine a este fin. En este caso, los estudiantes murcianos son de los más perjudicados, puesto que la financiación regional se encuentra en la parte baja de la tabla del presupuesto destinado para ello, tal y como recoge el último informe del Observatorio de Cofinanciación de Becas Erasmus+, presentado este miércoles por el Erasmus Student Network (ESN) España.

Aunque el estudio sitúa a la Región con una financiación del Erasmus+ en el curso 2024-2025 de 219.000 euros, lo que viene a representar una ayuda por estudiante que sale al extranjero de 25 euros al mes, desde la Consejería de Universidades murciana corrigen esta cifra e informan de que a final del pasado año se aprobó doblar el dinero destinado a este programa hasta los 419.000 euros, lo que lleva a que se duplique la ayuda individual hasta los 50 euros mensuales.

Pese a ello, esta cantidad queda muy lejos de los 473 euros mensuales que puede dar Andalucía, por ejemplo.

El estudio muestra que, aunque en los últimos años ha aumentado la financiación destinada al programa, las diferencias entre comunidades autónomas continúan siendo muy significativas. Estas desigualdades generan que el acceso a una experiencia Erasmus+ dependa en gran medida del territorio en el que estudia el alumnado, con cuantías y sistemas de apoyo muy distintos según la autonomía.

Los autores apuntan que el presupuesto estatal de las becas Erasmus + ha crecido desde los 30 millones de 2016 hasta los 70 millones de 2025, y pese a que los presupuestos autonómicos también han aumentado en los últimos cinco años, este incremento no se traduce en mejoras reales para el estudiantado debido al incremento del coste de vida en las principales ciudades europeas.

Por comunidades, Andalucía se mantiene a la cabeza con una inversión de más de 12,15 millones de euros destinada al programa Erasmus + y Galicia casi ha duplicado su presupuesto hasta los 1,88 millones, pero otros territorios como Asturias (215.000 euros), Murcia (419.000) o Extremadura (555.000 euros) presentan financiaciones "débiles".

Reparto para las tres universidades

El Gobierno regional destina actualmente 419.150 euros a apoyar la movilidad internacional del estudiantado de las tres universidades de la Región de Murcia: Universidad de Murcia, Universidad Politécnica de Cartagena y Universidad Católica San Antonio de Murcia. Gracias a esta subvención el pasado curso se trasfirieron 308.000 euros a la UMU; 55.500 euros a la UPCT; y 55.300 euros a la UCAM, según indican desde el departamento que dirige el consejero Juan María Vázquez.

El VII informe del Observatorio de Cofinanciación de Becas Erasmus+ incluye también la evolución de estas ayudas por territorios, mostrando que en la Región de Murcia se ha seguido una tendencia ascendente en los últimos años al pasar de los 178.028 euros del curso 2021-2022 a los 276.118 del periodo 2022-2023, y a los 418.400 del curso 2023-2024. Sin embargo, en el 2024-2025 se redujo el montante a 219.000 euros, corrigiéndose posteriormente esta cifra para volver a situarla en los 419.000 euros de nuevo.

Ayudas en función del país de destino

Las becas Erasmus+ están cofinanciadas con fondos europeos y del Gobierno de España, a los que se unen las aportaciones complementarias que hacen las comunidades autónomas.

El importe de las becas que reciben los estudiantes también varía según el coste de vida de los diferentes países de destino, que se agrupan en tres categorías. En la primera, con un coste de la vida más alto se sitúan Alemania, Austria, Finlandia, Francia, Italia o Suecia, entre otros, y las ayudas van desde los 350 euros a los 674 euros mensuales (teniendo en cuenta que también hay complementos a colectivos más desfavorecidos, de discapacidad, familias numerosas...).

Los estudiantes que van a Chequia, Chipre, Eslovaquia, Eslovenia, Malta, Grecia y España son clasificados con un coste de vida medio y pueden ser becados con ayudas de entre 300 y 600 euros mensuales, mientras que Bulgaria, Croacia, Hungría, Polonia o Rumanía, son movilidades con coste de vida más bajo y las becas oscilan entre los 250 y los 550 euros mensuales.