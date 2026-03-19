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Crisis en el Caribe

El diputado de Podemos Javier Sánchez Serna se enrola en la flotilla de solidaridad con Cuba junto a Pablo Iglesias

El objetivo es entregar 20 toneladas de ayuda humanitaria al país centroamericano

El diputado de Podemos, Sánchez Serna

El diputado de Podemos, Sánchez Serna / Ricardo Rubio - Europa Press

Europa Press

El diputado de Podemos en el Congreso y coordinador de la formación "morada" en la Región de Murcia, Javier Sánchez Serna, viaja este jueves hacia Cuba para integrarse en una flotilla de solidaridad con el país caribeño.

En esta iniciativa participa junto a la secretaria de Política Internacional de Podemos, María Teresa Pérez, y el diputado de los ComunesGerardo Pisarello.

La expedición se unirá a un convoy internacional compuesto por figuras de la izquierda como Pablo Iglesias, el británico Jeremy Corbyn, la senadora colombiana Clara López, el periodista estadounidense Hasan Piker y el grupo irlandés Kneecap, según ha informado Podemos.

La misión tiene como objetivo la entrega de 20 toneladas de ayuda humanitaria en un contexto marcado por el endurecimiento del bloqueo estadounidense.

Sánchez Serna ha denunciado que la situación en la isla se ha agravado tras la intervención de EE. UU. en Venezuela, lo que ha provocado un embargo de combustible por parte de la Administración de Donald Trump.

"En este contexto de bloqueo criminal contra Cuba, me uno a la flotilla solidaria; lo hacemos porque no podemos dejar sola a la isla", ha aseverado el diputado minutos antes de embarcar.

El coordinador regional de Podemos ha reivindicado la trayectoria histórica de la isla, señalando que "Cuba ha sido durante décadas un referente de solidaridad y de humanismo, un referente que muchas veces ha dado más de lo que ella misma tenía".

En este sentido, ha hecho referencia a hitos como la lucha contra el apartheid o el envío de material sanitario a la "vieja, rica y desmemoriada Europa" durante la crisis de la covid-19.

Para el diputado murciano, "abandonar a Cuba hoy y dejar que Washington pueda machacar o asfixiar a los países que quiera solo va a dejar un mundo mucho peor".

Finalmente, Sánchez Serna ha exigido al Gobierno de España una implicación directa que supere la retórica institucional. "No vale un 'no a la guerra' vacío; el Gobierno lo tiene que demostrar doblando la cooperación con Cuba y enviando más paneles solares para que refuerce su soberanía energética", ha reclamado.

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Asimismo, el diputado ha insistido en que España debe "defender frente a Trump" los "profundos lazos humanos, culturales y económicos" que le unen a Cuba.

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