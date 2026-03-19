Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
UCAM MurciaCadáver en LibrillaReciclados Tara CalasparraAyudas sindicatosTiendas abiertas festivoPolvo sahariano Murcia
instagramlinkedin
Premios Laik Región de Murcia
Vota por tus creadores de contenido favoritos

Economía

Contra la "demonización" de los pisos turísticos en la Región: "Ni es la enemiga ni frena el alquiler residencial"

Aseguran que estos pisos destinados a viajeros por periodos cortos de tiempo solo representan el 6,65% del parque inmobiliario total en la Comunidad

Pisos turísticos en el centro de Cartagena.

Pisos turísticos en el centro de Cartagena. / Iván Urquízar

Adrián González

Adrián González

La vivienda turística en la Región de Murcia "no es la enemiga ni frena el alquiler residencial" en la Región de Murcia. El porcentaje de inmuebles destinados a los visitantes que estén de vacaciones y que quieran conocer nuestra tierra representa apenas el 6,65% del total del parque inmobiliario regional, con las 5.621 viviendas registradas oficialmente en el Instituto Nacional de Estadística (INE) con los datos de noviembre de 2025 basados en el Censo de Población y Viviendas bajo esta catalogación.

"Se ha demonizado la vivienda turística como un freno a la vivienda residencial, pero realmente vemos que no es una cifra que suponga un problema", destacó este miércoles David Caraballo, CEO de Alquiler Seguro durante la presentación este miércoles del informe La situación del alquiler en la Región de Murcia.

El directivo explicó que el mercado responde a una lógica más compleja, en la que conviven diferentes modalidades de alquiler. “Murcia tiene turismo que atender, pero también necesidades vinculadas a proyectos médicos, investigación o traslados temporales, que requieren vivienda de corta estancia", explicó. En este contexto, insistió en que "el alquiler turístico no es el enemigo del residencial" y advirtió de que "prohibir o limitar no genera más vivienda".

Porcentaje de viviendas turísticas sobre el total de viviendas en alquiler en España y en la Región de Murcia.

Porcentaje de viviendas turísticas sobre el total de viviendas en alquiler en España y en la Región de Murcia. / Fuente: INE

Uno de los factores clave, según el CEO, es la decisión que tome cada propietario murciano. "Cuando alguien pone una vivienda en el mercado, valora si destinarla a alquiler turístico, residencial, temporal o incluso dejarla vacía", afirmó. En la Región, recordó, existen más de 103.000 viviendas cerradas. "La elección final depende de tres variables: seguridad, rentabilidad y riesgo".

Cartagena, a la cabeza

Pasando al análisis entre las principales ciudades de la Región,, Cartagena lidera el ranking con 1.138 viviendas turísticas. Le sigue la ciudad de Murcia con 703, y Lorca con 65. Esta modalidad representa apenas el 0,7% del parque total de viviendas de la región, una proporción inferior a la media nacional de 1,2%. No obstante, al analizar su impacto sobre el mercado del alquiler, se observa que las viviendas turísticas suponen el 6,65% del total de viviendas en régimen de arrendamiento en la Comunidad.

Noticias relacionadas y más

"La elección final depende de tres variables: seguridad, rentabilidad y riesgo", defiende Caraballo

Además, insistió en que las limitaciones a la subida de alquileres no han ido acompañadas de una contención de costes para los propietarios. "Gastos como la comunidad, el IBI o el mantenimiento han seguido aumentando", señaló, lo que reduce la rentabilidad y desincentiva la puesta de viviendas en alquiler. Con este escenario, el sector alerta de que el foco del debate podría estar equivocado. "Si no se generan condiciones de seguridad y equilibrio económico para el propietario, la oferta seguirá cayendo".

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La Reina Sofía estará el Viernes Santo en Murcia para ver la procesión de los Salzillos
  2. El estado de los acuíferos del Segura empeora: tres masas de agua subterránea deterioran su situación
  3. La inauguración del tercer y último tramo del Arco Noroeste ya tiene fecha
  4. El niño de 4 años atropellado cuando iba en bici en Murcia fue arrollado por un conductor borracho y permanece en la UCI
  5. Cuenta atrás para la apertura del Arco Noroeste: ¿desde qué municipios se podrá tomar y cuántos enlaces tendrá?
  6. Educación elimina la penalización para los docentes que rechacen una plaza de interino
  7. Más de dos millones y medio de euros para el mayor jardín público de Cartagena: Lucas saca pecho con la transformación de Los Canales
  8. En directo: Hércules-Real Murcia

‘VOCES’, una reivindicación del legado de las mujeres conserveras

Una nueva organización, UARM, desafía el panorama sindical agrario en la Región de Murcia

Una nueva organización, UARM, desafía el panorama sindical agrario en la Región de Murcia

Murcia, en la tabla baja de ayudas al Erasmus+: 50 euros al mes para vivir en el extranjero

Adolfo García, presidente de Fundación Ingenio: “Los productos de la huerta de Europa son los que más garantías de calidad tienen de todo el planeta”

El precio medio del alquiler en la Región sigue sin freno y alcanza ya los 775 euros: "Muchas familias están al límite"

El precio medio del alquiler en la Región sigue sin freno y alcanza ya los 775 euros: "Muchas familias están al límite"

Contra la "demonización" de los pisos turísticos en la Región: "Ni es la enemiga ni frena el alquiler residencial"

Contra la "demonización" de los pisos turísticos en la Región: "Ni es la enemiga ni frena el alquiler residencial"

El Constitucional mantiene suspendida la reforma que elimina las ayudas directas a sindicatos y patronal en la Región

El Constitucional mantiene suspendida la reforma que elimina las ayudas directas a sindicatos y patronal en la Región

Guillermo Díaz, candidato a rector: "Quiero una UMU participativa y con una conciliación real"

Guillermo Díaz, candidato a rector: "Quiero una UMU participativa y con una conciliación real"
Tracking Pixel Contents