Contra la "demonización" de los pisos turísticos en la Región: "Ni es la enemiga ni frena el alquiler residencial"

La vivienda turística en la Región de Murcia "no es la enemiga ni frena el alquiler residencial" en la Región de Murcia. El porcentaje de inmuebles destinados a los visitantes que estén de vacaciones y que quieran conocer nuestra tierra representa apenas el 6,65% del total del parque inmobiliario regional, con las 5.621 viviendas registradas oficialmente en el Instituto Nacional de Estadística (INE) con los datos de noviembre de 2025 basados en el Censo de Población y Viviendas bajo esta catalogación.

"Se ha demonizado la vivienda turística como un freno a la vivienda residencial, pero realmente vemos que no es una cifra que suponga un problema", destacó este miércoles David Caraballo, CEO de Alquiler Seguro durante la presentación este miércoles del informe La situación del alquiler en la Región de Murcia.

El directivo explicó que el mercado responde a una lógica más compleja, en la que conviven diferentes modalidades de alquiler. “Murcia tiene turismo que atender, pero también necesidades vinculadas a proyectos médicos, investigación o traslados temporales, que requieren vivienda de corta estancia", explicó. En este contexto, insistió en que "el alquiler turístico no es el enemigo del residencial" y advirtió de que "prohibir o limitar no genera más vivienda".

Porcentaje de viviendas turísticas sobre el total de viviendas en alquiler en España y en la Región de Murcia. / Fuente: INE

Uno de los factores clave, según el CEO, es la decisión que tome cada propietario murciano. "Cuando alguien pone una vivienda en el mercado, valora si destinarla a alquiler turístico, residencial, temporal o incluso dejarla vacía", afirmó. En la Región, recordó, existen más de 103.000 viviendas cerradas. "La elección final depende de tres variables: seguridad, rentabilidad y riesgo".

Cartagena, a la cabeza

Pasando al análisis entre las principales ciudades de la Región,, Cartagena lidera el ranking con 1.138 viviendas turísticas. Le sigue la ciudad de Murcia con 703, y Lorca con 65. Esta modalidad representa apenas el 0,7% del parque total de viviendas de la región, una proporción inferior a la media nacional de 1,2%. No obstante, al analizar su impacto sobre el mercado del alquiler, se observa que las viviendas turísticas suponen el 6,65% del total de viviendas en régimen de arrendamiento en la Comunidad.

"La elección final depende de tres variables: seguridad, rentabilidad y riesgo", defiende Caraballo

Además, insistió en que las limitaciones a la subida de alquileres no han ido acompañadas de una contención de costes para los propietarios. "Gastos como la comunidad, el IBI o el mantenimiento han seguido aumentando", señaló, lo que reduce la rentabilidad y desincentiva la puesta de viviendas en alquiler. Con este escenario, el sector alerta de que el foco del debate podría estar equivocado. "Si no se generan condiciones de seguridad y equilibrio económico para el propietario, la oferta seguirá cayendo".