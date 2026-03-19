Los bares y restaurantes podrán ampliar dos horas su horario de cierre

Los establecimientos de hostelería de la Región de Murcia podrán ampliar dos horas el cierre durante la Semana Santa y las Fiestas de Primavera. En concreto, esto estará vigente entre los días 27 de marzo y 4 de abril.

Esta medida se aplica a restaurantes, cafés y bares, cafeterías, cafés-teatros y tablaos flamencos. Estos sitios dedicados al ocio, incluidos los bares especiales, podrán mantenerse abiertos hasta las 06:00 horas de la mañana del día siguiente durante los días que determinen los ayuntamientos, "en función de la relevancia de sus fiestas", según explicaron en una nota de prensa.

Excepciones hasta las siete de la mañana

En esta línea, en cinco municipios del territorio murciano esta hora se ampliará hasta las 07:00 en determinadas jornadas. Se trata de Murcia, CartagenaLorcaLos Alcázares y Cehegín.

De esta forma, en Murcia se prorroga hasta las 06:00 la hora entre el 5 y el 11 de abril, y podrán permanecer abiertos, incluidos los bares especiales, los días 6, 7 y 11 de abril hasta las 07:00 horas del día siguiente, con motivo del Bando de la Huerta y del Entierro de la Sardina.

Por otro lado, el jueves 2 de abril los locales de Cartagena podrán abrir hasta las 07:00 horas, puesto que tiene lugar la Procesión del Encuentro.

En Lorca, el horario ampliado se verá los días 26, 27, 28 y 29 de marzo. También el 2 y 3 de abril, coincidiendo con la Serenata de la Virgen de los Dolores, festividad de Viernes de Dolores, Sábado de PasiónDomingo de RamosJueves Santo y Viernes Santo.

Los días 2, 3 y 4 de abril la ampliación estará permitida en Los Alcázares con motivo de las Incursiones Berberiscas. En Cehegín, en cambio, la excepción del retraso del cierre será el Viernes Santo.

Normativa de ruidos y seguridad

La aprobación de estos horarios extraordinarios viene de la mano de la orden de la Consejería de Presidencia, Portavocía, Acción Exterior y Emergencias publicada hace unos días en el Boletín Oficial de la Región de Murcia (BORM). Recuerdan que este estado anormal "no exime del cumplimiento de los límites de inmisión y emisión sonora, ni del resto de normas establecidas, en cuanto a actividades molestas, en las condiciones de sus licencias y en las disposiciones generales sobre policía de espectáculos públicos y actividades recreativas".

Asimismo, recuerdan que la ampliación del horario se hace de forma habitual "con objeto de dar satisfacción a la demanda social, sin perjuicio del mantenimiento de las medidas necesarias para evitar perturbaciones a la seguridad, salubridad y condiciones ambientales".