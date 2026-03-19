Adolfo García, presidente de Fundación Ingenio: “Los productos de la huerta de Europa son los que más garantías de calidad tienen de todo el planeta”

El presidente de Fundación Ingenio (FI), Adolfo García, ha destacado este miércoles en el Centro Cultural Las Claras Cajamurcia, en una nueva edición de Desayunos del Campo titulada ‘¿Eres consciente de lo que comes? Origen y confianza: diálogo entre productores y consumidores’, que los productos de proximidad marcan la diferencia por calidad, garantías y percepción del consumidor.

Durante el evento, —organizado por Legados y por FI, moderado por el periodista Sergio Gómez e inaugurado por Javier Dorado, director ejecutivo de Legados—, García ha destacado que un buen ejemplo de esa excelencia se aprecia en el Campo de Cartagena, donde se trabaja con las técnicas más avanzadas del mundo. «Entre lo que se ha traído de fuera y lo que se ha innovado en el Campo de Cartagena, podemos decir que los productos de la huerta de Europa son los que más garantías de calidad tienen de todo el planeta», resalta García.

En este sentido, el presidente de FI ha dejado claro que las producciones son sometidas a controles diarios —tanto regulatorios como de las propias cadenas de distribución—, muchos de ellos por sorpresa. En este sentido, García ha incidido en la importancia del origen de los alimentos, que ya no es un detalle secundario, sino una cuestión de confianza, información, sostenibilidad y apoyo al territorio. «Los agricultores del Campo de Cartagena hacen una selección meticulosa de cada producto, que hace que lo que llega a los supermercados sea siempre lo mejor entre lo mejor y que nada tiene que ver con lo que procede de terceros países», explica.

Asimismo, García ha definido la agricultura del Campo de Cartagena como la más sostenible y precisa del planeta, hasta el punto de afirmar que «los agricultores son los máximos ecologistas que existen». En este marco, García ha matizado que la producción agrícola de la huerta de Europa está avalada por certificaciones internacionales como Global Good Agricultural Practices (GlobalG.A.P.), GlobalG.A.P. Risk Assessment on Social Practice (GRASP) o British Retail Consortium / International Featured Standards (BRC/IFS), que garantizan la trazabilidad, la seguridad y la calidad del producto. Este modelo se enmarca en un sistema de control más amplio, que en España está supervisada por el Plan Nacional de Control Oficial de la Cadena Alimentaria (PNCOCA).

Importancia de la soberanía alimentaria

Durante la inauguración de la jornada, Dorado ha resaltado la labor de Legados, una organización que promueve el cuidado de lo nuestro, labor para la que es imprescindible involucrar a los agricultores, «custodios del territorio que trabajan para que el campo mejore cada día y por darnos de comer, haciendo que los consumidores se sientan más seguros y confiados cada día».

En este sentido, Dorado ha puesto el foco en la necesidad de que toda la sociedad sea consciente de la importancia de cuidar a los productos de la tierra españoles y a quienes los producen, ya que ellos son los garantes de nuestra soberanía alimentaria, clave para el futuro de un país: «Desde Legados vamos a trabajar mano a mano con Fundación Ingenio, un actor muy asentado, en defensa de la soberanía alimentaria», asegura el director ejecutivo de Legados.

En el evento han participado también Juana Pérez, presidenta de la Federación de Amas de Casa y Consumidores Thader Consumo, Carmen Inglés, presidenta de la Asociación de Familias y Mujeres del Medio Rural (AFAMMER) y David Martín, asesor corporativo de retail y gran consumo y ex director de Relaciones Institucionales de Carrefour España, han intercambiado impresiones también sobre la calidad, garantías, percepción del consumidor y valor del producto de los productos de proximidad.

Origen de los alimentos

Según el Eurobarómetro 2025 sobre seguridad alimentaria de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA), el 42% de los ciudadanos europeos sitúan el origen de los alimentos entre los factores más relevantes a la hora de comprar, junto a la seguridad alimentaria (46%) y por detrás del precio (60%). Un dato que refleja un cambio progresivo en la forma de consumir: el ciudadano no solo compra por coste, sino también por confianza.

Durante la mesa, Martín apuntó a una tendencia creciente hacia la valorización del producto local. «El consumidor está empezando a identificar el origen como un elemento de confianza. Prefiere el producto nacional, el de su región y, si es posible, el más cercano», señaló. En este sentido, defendió la necesidad de reforzar la visibilidad del producto de proximidad en los puntos de venta y avanzar en una mayor pedagogía hacia el consumidor.

Esa necesidad de acercar el campo a la ciudad fue una de las ideas más repetidas. Inglés advirtió de la existencia de una desconexión profunda entre ambos entornos, ya que «la ciudad consume lo que el campo produce, pero muchas veces desconoce quién está detrás».

Productos de nuestra tierra

Desde la perspectiva del consumidor, Pérez ha expuesto la necesidad de que haya mayor presencia y mejor identificación del producto local. «Queremos consumir productos de nuestra tierra y llenar la cesta de la compra con ellos, pero necesitamos que sea más fácil encontrarlos», plantea. Asimismo, Pérez ha resaltado la confianza del consumidor en la calidad del producto regional, al tiempo que ha reclamado más información accesible en el punto de venta.

El encuentro dejó una conclusión compartida: la calidad ya no es suficiente si no va acompañada de información, transparencia y cercanía. Productores, distribución y consumidores coinciden en que es necesario reforzar el diálogo para que el valor del producto de proximidad sea comprendido y reconocido.

La jornada concluyó con la proyección del documental Las Morenas, un cierre que puso rostro a la realidad del campo y reforzó el mensaje central del encuentro: detrás de cada alimento hay una historia que merece ser conocida.