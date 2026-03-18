Vox lleva al Congreso la crisis del pulgón y exige explicaciones a Planas por vetar el Movento

Vox redobla la presión política sobre el ministro de Agricultura y llevará el conflicto del insecticida Movento al Congreso de los Diputados, en un nuevo intento por forzar al Gobierno a reconsiderar su negativa en plena crisis del campo murciano.

Los diputados nacionales por Murcia Lourdes Méndez y Joaquín Robles han solicitado la comparecencia del ministro Luis Planas para que explique por qué el Ejecutivo ha rechazado autorizar de forma excepcional el uso del insecticida Movento frente a la plaga de pulgón que golpea al Levante, con especial incidencia en la Región de Murcia.

La iniciativa llega en un contexto de creciente tensión en el sector agrario, que en las últimas semanas ha reactivado la presión institucional y social contra el Ministerio. Organizaciones agrarias, cooperativas, el Gobierno regional e incluso la Delegación del Gobierno han pedido revisar una decisión que consideran "difícil de entender", sobre todo cuando otros países europeos sí han permitido el uso del producto.

Desde la formación liderada por Santiago Abascal denuncian la "inacción" del Ejecutivo de Pedro Sánchez ante una plaga que ya afecta a más de 6.000 hectáreas. Además de la comparecencia, el grupo parlamentario ha registrado una batería de preguntas para aclarar qué medidas piensa adoptar el Gobierno.

"Se va a intensificar la plaga si no se actúa de manera inmediata", advierten los diputados

Méndez califica la situación de "absolutamente incomprensible" y sostiene que el Ejecutivo está "dando la espalda a nuestros agricultores en un momento crítico", al negar —según sus palabras— "herramientas eficaces para defender sus cultivos frente a una plaga que amenaza con arruinar miles de hectáreas".

En la misma línea, Robles advierte de que el problema puede agravarse de forma inminente. El diputado señala que el sector hortofrutícola del Levante atraviesa "una situación límite" y, al igual que han advertido las organizaciones agrarias, alerta de que la subida de temperaturas en primavera "va a intensificar la expansión del pulgón si no se actúa de manera inmediata".

Muchas especies de pulgón han desarrollado resistencias a los insecticidas habituales. / La Opinión

La negativa del Ministerio se basa en que, según la resolución oficial, no se cumplen las condiciones exigidas por la normativa europea para activar el mecanismo de emergencia que permitiría el uso temporal del producto durante un máximo de 120 días. Sin embargo, Vox cuestiona ese criterio y sostiene que "la realidad sobre el terreno desmiente esta decisión".

En su iniciativa parlamentaria, la formación pide explicaciones sobre los criterios técnicos utilizados para denegar el uso del insecticida, plantea si el Gobierno reconsiderará su postura si la situación empeora y pregunta qué umbral de hectáreas afectadas justificaría una autorización excepcional. También reclama aclaraciones sobre posibles medidas compensatorias ante las pérdidas económicas.

Robles insiste en que, si no se autoriza el uso del producto, el Ejecutivo debería al menos garantizar apoyo económico: "Los agricultores no pueden ser siempre los perjudicados de la inacción del Gobierno. Si no se les permite defender sus cultivos, deben recibir un respaldo inmediato".

La presión política se suma así al malestar ya existente en el sector agrario murciano, donde organizaciones como COAG, Asaja o UPA han denunciado pérdidas potencialmente millonarias y la falta de alternativas eficaces. Cooperativas y agricultores llevan semanas alertando de que la campaña de primavera está en riesgo, en un contexto de aumento de temperaturas y humedad que favorece la proliferación del pulgón.

En este escenario, Vox eleva el tono y sitúa el debate en el ámbito nacional. Méndez y Robles coinciden en que "el campo español no puede seguir siendo rehén de decisiones burocráticas alejadas de la realidad" y reclaman una actuación urgente para proteger un sector "estratégico" para la economía regional y nacional.