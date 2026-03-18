La Región de Murcia denuncia fallos en el sistema Viogén por el uso de la IA y de algoritmos

El Consejo de Gobierno ha aprobado solicitar al Ministerio del Interior la revisión de los protocolos de valoración de riesgo del sistema Viogén (Sistema de Seguimiento Integral en los casos de Violencia de Género) porque, según explicó el portavoz del Ejecutivo murciano, Marcos Ortuño, "los últimos asesinatos por violencia de género evidencian fallos muy graves en el sistema de protección".

La Región de Murcia se suma así a otras comunidades gobernadas por el Partido Popular, como Madrid, Andalucía y Galicia, que también han solicitado al Ministerio esta revisión en las últimas horas.

Durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno de este miércoles, Ortuño señaló que "este sistema utiliza unos algoritmos que determinan el riesgo en el que se encuentra la mujer y dos de las últimas víctimas mortales de violencia de género en España estaban en riesgo bajo". Para él, "esto confirma que el sistema Viogén da muchos fallos y que no se puede gestionar ni con inteligencia artificial ni con algoritmos". De este modo, desde la Región de Murcia creen que el Gobierno de España tiene que reforzar ese programa "con medios y, sobre todo, con recursos humanos".

Creen que no puede haber vigilancia mínima cuando haya antecedentes de violencia psicológica o control digital

Para el Ejecutivo autonómico, un nivel de riesgo bajo no puede significar una vigilancia mínima cuando haya antecedentes de violencia psicológica o control digital por parte del agresor. Por este motivo, la Consejería de Política Social reclama una valoración ajustada a las circunstancias de cada víctima con el objetivo de que las medidas de seguridad aplicadas sean eficaces. Para ello, considera necesario establecer un modelo más dinámico, predictivo y eficaz.

El Gobierno regional respalda también la inclusión de la violencia digital como un indicador de riesgo alto, y que la valoración del riesgo no dependa solo de la denuncia policial. Propone, además, que los historiales de salud mental y adicciones, así como una situación de embarazo de la víctima, puedan actuar como multiplicador automático de la gravedad del riesgo.

Propone que los historiales de salud mental y el embarazo de la víctima puedan actuar como multiplicador del riesgo

Igualmente, con el objetivo de garantizar la protección de las víctimas, el Ejecutivo ha exigido al Ministerio de Igualdad que actúe para mejorar las denominadas 'pulseras antimaltrato', con la finalidad de que se eliminen las zonas de sombra. En definitiva, que se actualicen los dispositivos para evitar fallos de cobertura que generan ansiedad en las víctimas. Finalmente, el Consejo de Gobierno ha reclamado la incorporación de alertas predictivas que detecten patrones de acercamiento antes de que se pueda producir un quebrantamiento de la orden de alejamiento.

"Estamos en uno de los años más duros en cuanto a víctimas de violencia de género y desde las comunidades autónomas no nos cansamos de pedir tanto al Ministerio de Igualdad como al de Interior que refuercen la protección y la seguridad de las mujeres que son víctimas de violencia, especialmente las mujeres que están en el sistema Viogén", concluyó Ortuño.

Distintivos de Igualdad

Por otra parte, el Consejo de Gobierno ha aprobado la concesión de los distintivos de igualdad de la Región de Murcia en la convocatoria de 2025. Las cuatro entidades reconocidas han sido la Fundación para la Formación e Investigación Sanitaria de la Región de Murcia, Integra Mantenimiento Gestión y Servicios Integrados, Cruz Roja Española y la Asociación Centro Tecnológico Naval y del Mar.

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Con estas incorporaciones, ya son 34 las empresas y las entidades de la Región que cuentan con este distintivo, informó Ortuño, que explicó que esta calificación es "una marca de excelencia que reconoce la existencia de un plan de igualdad específico con actuaciones dirigidas a reducir la brecha salarial, la implantación de programas que favorezcan la conciliación y la creación de protocolos de sensibilización y prevención en materia de violencia de género".