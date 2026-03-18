Ucoerm reclama en su Asamblea General la recuperación de las ratios y una financiación más justa

La Unión de Cooperativas de Enseñanza de la Región de Murcia (UCOERM) celebró el pasado jueves 12 de marzo su XLI asamblea general ordinaria en el hotel Nelva de Murcia, consolidándose como una de las citas más relevantes del calendario educativo regional. El acto reunió a representantes de cooperativas de enseñanza de todo el territorio murciano en un encuentro clave para analizar el presente del sector y definir sus retos de futuro.

La asamblea fue inaugurada por el presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, y contó con la participación de destacadas autoridades, como la presidenta de la Asamblea Regional, Visitación Martínez. La clausura corrió a cargo del consejero de Educación y Formación Profesional, Víctor Marín.

El acto estuvo presidido por Juan Antonio Pedreño, quien lideró una jornada centrada en el balance del último ejercicio y la proyección estratégica del modelo cooperativo educativo. Durante su intervención, Pedreño puso en valor el crecimiento sostenido del alumnado en las cooperativas de enseñanza, así como el fortalecimiento institucional logrado en los últimos cuatro años. «Cerramos un periodo de consolidación, en el que hemos avanzado tanto en presencia como en reconocimiento del modelo cooperativo en el ámbito educativo», destacó, subrayando al mismo tiempo la necesidad de seguir abordando cuestiones pendientes junto a las administraciones públicas.

El presidente López Miras, en su discurso de inauguración. / Ucoerm

Asimismo, Pedreño quiso expresar al Gobierno regional el agradecimiento colectivo educativo cooperativo por su compromiso con el cooperativismo de enseñanza y en general por la economía social.

Reivindicaciones

En la asamblea hubo espacio para las principales reivindicaciones del sector cooperativo de enseñanza. Una especialmente significativa es la recuperación de las ratios educativas que se vieron disminuidas en 2012 ante una coyuntura económica complicada y con el acuerdo con las organizaciones de la enseñanza concertada de recuperarlas en el menor tiempo posible. «De eso hace 14 años. Sin duda, esto unido a la reducción de alumnos por aula permitirá una atención más personalizada, facilitará la inclusión y permitirá que ningún alumno quede atrás», recordó Pedreño, que también hizo hincapié en la demanda histórica que es el incremento de las horas de orientación.

Pedreño marcó como imprescindible avanzar hacia una financiación educativa justa y suficiente para los centros cooperativos de enseñanza. «Hemos realizado un estudio sobre la adecuación de la financiación pública de nuestros centros y las diferencias en negativo con la escuela pública van del 30% al 64%. Es imprescindible actualizar el módulo educativo», explicó.

La asamblea se celebró en el Hotel Nelva de Murcia. / Ucoerm

También se puso sobre la mesa la necesidad de profesorado especializado para trabajar con colectivos vulnerables, cuya labor es esencial para construir una educación inclusiva. Por ello, el presidente de Ucoerm recalcó que es necesario reforzar las dotaciones y el apoyo a estos profesionales que, con enorme dedicación, contribuyen a compensar desigualdades y a abrir oportunidades para todos los alumnos.

Durante la jornada también se abordaron los principales retos estratégicos para el próximo ejercicio, entre los que destacan la necesidad de avanzar en el reconocimiento institucional del sector, en la mejora continua de las competencias profesionales del profesorado y en el fortalecimiento de la colaboración con la administración regional. Asimismo, se puso sobre la mesa la importancia de seguir visibilizando el impacto positivo de las cooperativas en la sociedad.

Análisis del 2025

La asamblea sirvió como espacio de análisis del ejercicio 2025, en el que se evidenció el buen comportamiento del modelo cooperativo, capaz de adaptarse a los nuevos retos educativos y sociales. En este sentido, se destacó la capacidad de estas entidades para ofrecer una educación de calidad basada en la participación, la innovación pedagógica y la implicación activa de toda la comunidad educativa.

Pedreño, Marín, López Miras, Roca y Martínez, a su llegada a la asamblea. / Ucoerm

Uno de los ejes centrales del encuentro fue la reflexión sobre el papel que desempeñan las cooperativas de enseñanza en el sistema educativo actual. Pedreño defendió que este modelo representa una alternativa sólida, moderna y eficaz, que sitúa a las personas en el centro del proceso educativo. «Las cooperativas de enseñanza son un ejemplo de compromiso con una educación inclusiva, participativa y orientada al desarrollo integral del alumnado», señaló.

Además, incidió en la importancia de seguir impulsando la innovación educativa y la adaptación a los nuevos contextos sociales y tecnológicos, apostando por metodologías activas y por una educación que prepare a los estudiantes para afrontar los desafíos del futuro. En este sentido, el presidente de UCOERM remarcó que la enseñanza cooperativa no solo forma en conocimientos, sino también en valores como la solidaridad, la responsabilidad y el trabajo en equipo.

Una asamblea en la que también hubo oportunidad de repasar la importancia de Ucoerm en los actos de celebración de Murcia Capital Española de la Economía Social 2025. «Ha sido un año histórico. Miles de personas han participado en los más de 120 actos que se han realizado a lo largo de este año que como he señalado antes ha significado un reconocimiento absoluto y unánime de lo que significa el cooperativismo y la economía social en nuestra Región», resaltó Pedreño.

La asamblea contó con una nutrida representación del sector. / Ucoerm

Desarrollo regional

Otro de los aspectos destacados fue la contribución del cooperativismo educativo al desarrollo social y económico de la Región de Murcia. Las cooperativas de enseñanza generan empleo estable y de calidad, al tiempo que refuerzan el tejido social y fomentan la cohesión territorial, especialmente en entornos donde desempeñan un papel clave como agentes educativos y sociales.

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La asamblea concluyó con un mensaje claro: el cooperativismo educativo continúa creciendo y consolidándose como un pilar fundamental del sistema educativo regional. «Desde UCOERM reafirmamos nuestro compromiso con una educación de calidad, innovadora y centrada en las personas, preparada para dar respuesta a los retos del presente y del futuro», remató Pedreño.