La UCAM y Ucomur impulsan el talento joven para transformar la economía social

La Universidad Católica de Murcia (UCAM) y Ucomur han convocado el Premio Transfer-ES para acercar la economía social al ámbito universitario y fomentar el emprendimiento entre los estudiantes. Esta iniciativa, enmarcada en la Semana Universitaria de la Economía Social, está dirigida a alumnos de grado, máster y doctorado, que podrán presentar sus propuestas hasta el próximo 31 de mayo.

Este certamen busca que los estudiantes planteen soluciones reales aplicables a cooperativas y entidades de economía social, consolidando un modelo basado en la colaboración, la sostenibilidad y el impacto social. El concurso premiará las tres mejores ideas con 500, 300 y 200 euros, reconociendo proyectos capaces de trasladar el conocimiento académico al tejido de la economía social, contribuyendo a mejorar su competitividad e innovación.

A la presentación en el campus de Los Jerónimos asistieron José Luis Mendoza García, director de Relaciones Institucionales de la UCAM, y Juan Antonio Pedreño, presidente de Ucomur, quienes destacaron la importancia de reforzar la conexión universidad-empresa, impulsando la creatividad del alumnado y favoreciendo la transferencia de conocimiento.

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Con esta iniciativa, ambas entidades reafirman su compromiso con la formación de profesionales cualificados capaces de liderar proyectos innovadores que respondan a los retos actuales.