¿Tala o poda? La polémica por los pinos históricos del Mar Menor se reactiva

La plataforma Salvemos los Árboles del Mar Menor ha alertado sobre la desaparición de varios pinos de gran porte en San Javier, lo que reactivado la preocupación por la conservación del patrimonio natural en la zona. Según explican desde la organización, recientemente se ha producido la tala de 12 ejemplares en el Colegio de Loreto y, ahora, se estarían cortando árboles aún más altos en una finca cercana a la pinada afectada en septiembre, en la calle San Martín de Porres de Santiago de la Ribera. "Estos son aún más altos, hay algunos cuya copa supera los 25 metros, y no tenemos constancia de que el Ayuntamiento haya autorizado nada", señala Nuria Velázquez, portavoz de la plataforma.

La plataforma asegura que los trabajos se han desarrollado sin señalización ni cortes de calle, lo que, en su opinión, representa un riesgo para peatones y vehículos. Ante esta situación, se habrían puesto en contacto con el 112 para solicitar presencia policial y esclarecer si las actuaciones cuentan con la autorización municipal.

Además, aclara la plataforma, el propietario de la finca les habría reconocido haber talado algunos ejemplares por indicación del Ayuntamiento, principalmente por quejas de vecinos colindantes respecto a las copas que invadían su terreno. Según Velázquez, la mayoría de los árboles estaban sanos y solo uno presentaba algún daño visible.

Imagen toda por los vecinos preocupados por la posible tala de pinos centenarios en San Javier. / L.O.

Desde el Ayuntamiento de San Javier, el concejal de Urbanismo, Antonio Martínez, aseguró en un principio que la actuación se limitaba a "podas y saneamiento de pinos con ramas secas o con riesgo de desprendimiento". Según Martínez, la actuación respondía a un decreto municipal y contaba con supervisión de personal técnico y policial. "No existe ninguna autorización para talar", indicó. Sin embargo, unas horas más tarde, tras difundirse nuevas imágenes en la que podían verse troncos de gran diámetro y algún tocón, el edil informó que, tras recibir información actualizada, se había producido la tala de al menos un pino deteriorado. En cualquier caso, aseguró que este miércoles se realizará una inspección en la finca con técnicos de Medio Ambiente para comprobar la situación y determinar si existe algún tipo de irregularidad. “Si se ha cometido alguna infracción, se abrirá expediente y se dará conocimiento al organismo competente de la Comunidad", afirmó. Además, confirmó que la actuación quedará documentada con un informe policial que recogerá todas las fases de la intervención.

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Esta nueva polémica refleja la tensión entre la protección del patrimonio natural y los derechos de propiedad, en un entorno del Mar Menor marcado por años de presión urbanística.