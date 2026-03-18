La reservas superan la mitad de su capacidad: este es el estado de los embalses de la cuenca del Segura

Los embalses de la cuenca hidrográfica del Segura han alcanzado esta semana el 51,2 % de su capacidad total de almacenaje, mientras que los del Tajo han llegado al 81,2 % y los del Júcar, al 66,6 %, según los datos facilitados este martes por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco).

Esta semana la reserva hídrica española ha vuelto a ascender y se encuentra al 83,2 % de su capacidad absoluta, acumulando actualmente 46.608 hectómetros cúbicos de agua, el máximo desde hace 12 años.

Según los datos del Miteco, las precipitaciones han afectado considerablemente a toda la península y la máxima esta última semana se ha producido en Alicante, con 68,8 mm (68,8 l/m²).

En 2014 los embalses alcanzaron la cifra de 46.518 hectómetros cúbicos.

La reserva acumula actualmente 9.439 hm3 menos que la capacidad total de los embalses (56.043); pero 9.741 hm3 más en relación a la de hace un año y 14.057 hm3 más que la media de los últimos diez años.

Según los datos facilitados por el Miteco, las cuencas que más ascendieron estos últimos siete días fueron las del Cantábrico Oriental, con un 4,1 %, seguida de la del Segura, un 2,5 %, y Guadalete, un 1 %.

También incrementaron las del Guadalquivir y el Júcar -con un 0,9 % más respectivamente-; las de Galicia Costa y el Ebro -un 0,8 % respectivamente también-, seguidas de la del Duero, que aumentó en un 0,7 %. Y experimentaron subidas asimismo estos últimos siete días las del Guadiana (un 0,6 %) y la de Miño-Sil, que se incrementó levemente, un 0,1 %.

En cambio, permanecieron iguales las del Tajo, al 81,2 % y las de Tinto, Odiel y Piedras al 90,8 %, en tanto que esta semana tan solo descendieron las del Cantábrico Occidental, con un 0,3 % menos, las cuencas internas del País Vasco, en un 4,8 % y las internas de Cataluña, que descendieron un 5,6 %.