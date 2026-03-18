La Región de Murcia afronta un Día del Padre con polvo sahariano y riesgo de lluvia de barro

La Región de Murcia se prepara para un 19 de marzo, Día del Padre y festivo autonómico, marcado por la posible entrada de polvo sahariano en suspensión, un episodio que podría traducirse en un repunte de los niveles de partículas contaminantes en distintos municipios y deteriorar de forma puntual la calidad del aire.

Según los modelos consultados por la Comunidad Autónoma, se prevé la presencia de masas de aire de origen africano sobre la Península Ibérica, con concentraciones de polvo en superficie sobre el sureste peninsular que podrían elevar los valores de las partículas PM10 y PM2.5 registrados por la Red de Calidad del Aire.

Las concentraciones de polvo en superficie podrían elevar los valores de las partículas PM10 y PM2.5

Desde la Comunidad Autónoma se insiste en que se trata de una previsión, por lo que su impacto real deberá confirmarse con las mediciones actualizadas que elabora el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC).

Posible lluvia de barro

A este escenario se suma además un cambio de tiempo. AEMET prevé para este jueves cielos con intervalos de nubes bajas y no descarta lluvias débiles, ocasionales y dispersas en la Región de Murcia, mientras que de cara al viernes aumentará la probabilidad de precipitaciones con cielos muy nubosos y riesgo de chubascos dispersos por la llegada de la borrasca Therese a la comunidad.

Esa combinación de polvo en suspensión y posibles lluvias abre la puerta a un fenómeno muy reconocible en la calle: la lluvia de barro. Si las precipitaciones coinciden con la intrusión de aire africano, el agua puede arrastrar el polvo depositándolo sobre coches, ventanas, terrazas y mobiliario urbano, además de reducir la visibilidad y empeorar la sensación de suciedad ambiental.

Recomendaciones

Ante esta situación, las recomendaciones se centran especialmente en las personas con problemas respiratorios, así como en quienes desarrollen actividades prolongadas al aire libre. Entre las medidas preventivas figuran evitar el ejercicio físico intenso en exteriores, reducir la exposición durante las horas de mayor concentración de polvo y recurrir a mascarillas FFP2 en caso de especial sensibilidad o patologías previas.

También se aconseja limitar los desplazamientos innecesarios en vehículo privado, priorizar el transporte público o compartido, mantener una conducción eficiente y vigilar la ventilación y refrigeración de viviendas y edificios para contener el consumo energético.

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Las autoridades insisten en seguir la evolución de los datos oficiales de calidad del aire (https://sinqlair.carm.es/calidadaire/) en las próximas horas, ya que el episodio podría variar en intensidad en función de cómo evolucionen tanto la concentración de polvo como las precipitaciones previstas.