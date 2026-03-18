PP y Vox bloquean la publicación del informe sobre los metales pesados en suelos agrícolas del Campo de Cartagena

La polémica sobre la posible contaminación por metales pesados en los suelos agrícolas del Campo de Cartagena volvió este miércoles al Pleno de la Asamblea Regional. El debate partía de un punto conocido: la existencia de un informe encargado a la UPCT, del que ha trascendido una parte, pero que sigue sin hacerse público en su integridad.

La moción del grupo Mixto, defendida por la portavoz de Podemos, María Marín, buscaba precisamente despejar esa incertidumbre. La diputada reclamó la publicación completa de los trabajos, datos y conclusiones del estudio sobre suelos agrícolas en el entorno del Mar Menor, así como la adopción de medidas de control y la aceleración de los planes de recuperación ambiental.

Finalmente, la moción fue rechazada con el apoyo exclusivo de los socialistas, mientras que una enmienda del PP salió adelante con mayoría y con el respaldo de Vox, que cuestionó que se pueda debatir sobre un informe no publicado y alertó de que se está "sentenciando" al sector agrícola.

Mapas de concentración de metales del informe de la UPCT. / L.O.

En su intervención, Marín recordó una vez más que la Consejería de Agricultura negó inicialmente tener el informe y posteriormente, tras el desmentido del vicerrector de la UPCT, reconoció su existencia. Esta 'mentira' según los partidos de izquierda no solo es irresponsable, sino que también podría constituir un delito. Además, insistió en que distintos indicios apuntan a concentraciones muy elevadas de metales pesados en el arco sur del Campo de Cartagena.

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El debate parlamentario reprodujo posiciones ya conocidas. El PP, a través de Jesús Cano, rechazó la iniciativa y defendió su enmienda a la totalidad, centrada en continuar los trabajos con "rigor técnico" y garantizar la validación científica antes de difundir conclusiones. También advirtió del impacto que este tipo de debates puede tener en los mercados agrícolas, al considerar que generan "alarmismo".