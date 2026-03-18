Portmán, la herida que ni el tiempo ni la política logran cerrar

Treinta y seis años después del fin de los vertidos mineros y dos décadas tras el último gran acuerdo institucional, la regeneración de la bahía de Portmán sigue encallada. Lo que fue calificado como uno de los mayores desastres ecológicos del Mediterráneo continúa sin solución definitiva ni consenso político, evidenciando una fractura persistente entre administraciones y partidos.

La Asamblea Regional volvió a escenificar este desencuentro durante el debate de una moción del Partido Popular que reclamaba al Gobierno central retomar las obras de regeneración y evitar delegar decisiones estratégicas en operadores privados. La iniciativa salió adelante con los votos de PP y Vox, frente al rechazo de PSOE, IU y Podemos, reflejando unas posiciones que, lejos de acercarse, parecen haberse endurecido con el paso del tiempo.

La diputada popular María Casajús defendió que existe un marco claro desde 2006, cuando se firmó el convenio entre el Estado, la comunidad autónoma y el Ayuntamiento de La Unión. Según recordó, aquel acuerdo establecía "tres compromisos muy claros": el dragado parcial de la bahía, el traslado de estériles a una corta minera y la recuperación de la línea de costa y del puerto. A su juicio, el proyecto no solo era viable, sino que llegó a licitarse en 2016 con respaldo técnico y ambiental.

Casajús sostuvo que el cambio actual responde a una decisión política y no técnica. En su intervención, criticó que el Ministerio haya optado por "sellar los residuos" en lugar de retirarlos, lo que, en su opinión, supone resignarse a la degradación del entorno. "No hablamos de una imposibilidad técnica, hablamos de una falta de voluntad", afirmó, cuestionando los argumentos del Gobierno sobre seguridad o costes y advirtiendo del impacto ambiental y social de la inacción.

"No es una imposibilidad técnica, es falta de voluntad", denuncia el PP

Frente a esta visión, el diputado socialista Manuel Sevilla acusó al PP de utilizar la situación con fines partidistas y aseguró que la moción "pretende romper el acuerdo" alcanzado en 2025. Además, denunció lo que considera un uso político de las expectativas vecinales. Según expuso, el proyecto impulsado en la etapa de Mariano Rajoy estuvo plagado de deficiencias y terminó paralizado por los tribunales, lo que, a su juicio, desacredita la gestión popular.

Los diputados populares, este miércoles en la Asamblea con los vecinos de Portmán, que han asistido al debate de la moción. / PP

Sevilla defendió que el actual enfoque del Gobierno central prioriza la seguridad y el rigor científico ante la presencia de residuos tóxicos. En su explicación de voto, insistió en que su grupo rechazó la moción porque fomenta la confrontación y pone "palos en la rueda" al trabajo del Ministerio. También subrayó que la solución debe ser "realista, viable y responsable", evitando promesas que no puedan ejecutarse.

El PSOE asegura que el proyecto está en las mejores manos para priorizar la seguridad y el rigor científico

Desde Vox, Antonio Martínez Nieto justificó el apoyo a la iniciativa señalando que da continuidad al consenso alcanzado en 2025. También consideró necesario recuperar una estrategia conjunta entre administraciones mediante un consorcio que permita avanzar hacia una regeneración integral.

Por su parte, José Luis Álvarez-Castellanos, de IU, explicó el voto en contra argumentando que la moción ignora las responsabilidades del Gobierno regional y criticó que el texto no inste a la Comunidad Autónoma a cumplir sus compromisos, lo que, en su opinión, rompe el equilibrio del acuerdo original.

El debate, cargado de reproches cruzados, evidenció una realidad persistente: la falta de una hoja de ruta compartida. Mientras unos apelan a recuperar el proyecto original, otros defienden adaptar la intervención a criterios actuales de seguridad y viabilidad.

36 aniversario de engaños

Fuera del hemiciclo, el malestar ciudadano continúa creciendo. La plataforma independiente 'Portmán Vivo' ha convocado un acto bajo el lema '36 aniversario de engaños', denunciando la ausencia de soluciones tras décadas de promesas incumplidas. La iniciativa, que combinará música, teatro y simbolismo, busca visibilizar una reivindicación histórica que sigue sin respuesta.

El programa del acto, que incluye la participación del coro de Las Voces de Cabo de Palos y el estreno de una pieza teatral creada para la ocasión, pretende convertir la protesta en un espacio de memoria colectiva. Incluso los elementos simbólicos —como una tarta de chocolate negro que evoca el fango minero— refuerzan la idea del impacto del desastre aún presente en la vida cotidiana de los vecinos.

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Así, entre discursos políticos y movilización social, la bahía permanece como una herida abierta. Ni el paso del tiempo ni los acuerdos institucionales han logrado cerrarla, y el consenso, imprescindible para su recuperación, sigue siendo una asignatura pendiente.