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Nuevo corte de tráfico en la A-7 este jueves por las obras del AVE Murcia-Almería: estos son los tramos afectados

El tráfico se verá interrumpido desde las 18.00 horas de este 19 de marzo

Mapa de las afecciones al tráfico en la A-7 en Almería entre los enlaces 762 y 769 por las obras del AVE en el tramo Níjar-Río Andarax.

Mapa de las afecciones al tráfico en la A-7 en Almería entre los enlaces 762 y 769 por las obras del AVE en el tramo Níjar-Río Andarax. / MINISTERIO DE TRANSPORTES

Alba Marqués

Alba Marqués

Continuán las interrupciones de tráfico en la A-7 con motivo de las obras del AVE Murcia-Almería. El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha establecido un corte total de la autovía entre los enlaces 762 y 769, desde las 18,00 horas de este jueves 19 de marzo hasta las 7,00 horas del viernes 20, en el marco de las obras del tramo Níjar-Río Andarax de la Línea de Alta Velocidad (LAV) , que cuentan con una inversión cercana a 150 millones de euros.

Esta afección al tráfico responde a los trabajos de ejecución del viaducto que cruza la A-7 en el término municipal de Almería, donde durante esta semana se ha ejecutado el montaje de las vigas de la estructura, con una longitud total de 420 metros, que reposarán sobre diez vanos.

Según ha informado el Ministerio en una nota, las operaciones han resultado "incompatibles" con el tráfico viario, por lo que desde el lunes se ha mantenido cortada la calzada con sentido Algeciras, con el tránsito habilitado en doble sentido por la calzada contraria, en dirección Barcelona.

Durante el corte total previsto entre el jueves y el viernes, se establecerán itinerarios alternativos debidamente señalizados. En sentido Algeciras, el desvío se realizará desde el enlace 762 por las carreteras N-344 y N-349 hasta el enlace 769, mientras que en sentido Barcelona el tráfico se desviará desde el enlace 769 por la N-349 y la N-344 hasta el enlace 762.

Una vez finalizado el corte completo, se mantendrá la restricción en la calzada sentido Algeciras, con circulación en doble sentido por la calzada opuesta, hasta el viernes en torno a las 13,00 horas.

Tramo del Corredor Mediterráneo

El tramo Níjar-Río Andarax, de 25,5 kilómetros, discurre íntegramente por la provincia de Almería y atraviesa los términos municipales de Níjar, Viator, Huércal de Almería y la capital. La actuación incluye la construcción de 16 viaductos que suman más de cinco kilómetros y el túnel de Viator, con 878 metros de longitud.

Estas obras forman parte de la futura LAV Murcia-Almería, eje estratégico del Corredor Mediterráneo, que constituye la primera conexión ferroviaria de alta velocidad entre ambas capitales y cuenta con una inversión global de 3.600 millones de euros.

Recientemente se ha autorizado la licitación del montaje de vía entre Lorca y Vera, que se suma al montaje de vía en los tramos Vera-Almería y Nonduermas-Lorca San Diego, ya adjudicado.

Asimismo, mientras se completa la construcción de la plataforma ferroviaria --ya finalizada o en ejecución-- y la redacción del proyecto de la conexión Pulpí-Águilas, Adif AV ha progresado en la electrificación del trazado Murcia-Lorca y tiene licitada la del tramo Lorca-Almería. Además, ya ha contratado el despliegue del resto de sistemas que componen la línea de alta velocidad, como las telecomunicaciones y la señalización.

Esta actuación contribuye a los Objetivos de Desarrollo Sostenible número 9, centrado en el fomento de infraestructuras fiables, sostenibles y de calidad, 7, orientado a la sostenibilidad y la eficiencia energética, y 8, relativo al crecimiento económico y la generación de empleo.

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Las obras de construcción de la plataforma del tramo Níjar-Río Andarax están cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder).

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