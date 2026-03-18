Limpieza intensiva en La Alberca tras meses de quejas de los vecinos

Los vecinos de La Alberca llevan en pie de guerra desde noviembre del pasado año por la acumulación de basura en sus calles. Tras una recogida de firmas y varias quejas presentadas, algunos residentes de la pedanía pudieron mantener una reunión con la vicealcaldesa, Rebeca Pérez, el 11 de febrero donde parecen haber encontrado solución a sus demandas.

Según fuentes municipales, la limpieza comienza el 18 de marzo y se alargará durante una semana, algo que repetirán de forma mensual complementando los servicios ordinarios de limpieza. El operativo incluye hidrolimpieza de calles y plazas, limpieza en profundidad de contenedores, desbroce de alcorques, retirada de enseres y eliminación de grafitis.

Dispositivo similar al del barrio del Carmen

Este nuevo plan de limpieza se suma al que ya se inició en el barrio del Carmen, cuyo dispositivo se centrará en la eliminación de grafitis y el saneamiento en profundidad de contenedores de reciclaje.

El equipo especial que ejecutará el plan en La Alberca está formado por 12 efectivos en brigadas multitarea, que actuarán con la mayor eficacia mediante medios mecánicos y técnicos. De esta forma el Ayuntamiento de Murcia pretende poner solución a las necesidades de la pedanía, trasladadas por la Junta Municipal y la Asociación de Vecinos.

Dispositivo especial de intervención rápida en el barrio de El Carmen. / A.M.

Lucha de los vecinos

Precisamente la Asociación de Vecinos del municipio es la que se ha volcado con esta causa para poner fin al problema. Ya en noviembre de 2025 presentó a las concejalías de Fomento y de Pedanías una recogida de unas 1.200 firmas junto a un escrito que pedía más efectivos para la limpieza de calles y plazas, así como sanciones para los vecinos que contribuyen a ensuciar el municipio. Sin embargo, fuentes de la asociación aseguran que el tema ya se había tratado previamente con la alcaldesa pedánea de manera informal en los meses posteriores al verano del pasado año.

Pero los residentes de La Alberca no solo se quejan de la falta de acción de los responsables municipales, sino que también critican a los propios vecinos que continúan ensuciando las calles. José Antonio, jubilado de la pedanía, ha expresado a este periódico su preocupación: «Es escandaloso. La gente va por la calle y tira los botes al lado del contenedor, cigarros, cagadas de perro, de todo».

Brigadas cívicas para concienciar

Por este motivo, también se incluye en el plan del Ayuntamiento una campaña de sensibilización y concienciación ciudadana en la que las Brigadas Cívicas ya han salido a recordar a pie de calle y en los comercios locales los horarios y el uso correcto de los servicios de recogida de cartón. También aseguran las mismas fuentes municipales que se recogerán sugerencias para fomentar la implicación ciudadana en el cuidado y mantenimiento del entorno urbano, al igual que se está haciendo en el murciano barrio del Carmen.

Brigadas cívicas en La Alberca esta semana / AYUNTAMIENTO DE MURCIA

Las actuaciones se centrarán especialmente en las zonas más transitadas de la pedanía, así como los puntos más demandados por los vecinos. Algunas de estas zonas son el Jardín de La Alberca de Salamanca, la Plaza de la Fuente, la Calle Mayor, la Calle Azahar junto al Jardín de los Almendros, la Calle Mirasierras o el Jardín frente al cementerio.