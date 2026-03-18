El invierno confirma el cambio climático en la Región de Murcia: ocho años sin un episodio frío

El invierno en la Región de Murcia vuelve a evidenciar el cambio de patrón climático que se viene observando en las últimas décadas. Así lo ha expuesto el delegado territorial de la Aemet, Juan Esteban Palenzuela, durante una rueda de prensa en la que ha presentado el balance climatológico del trimestre (diciembre, enero y febrero) y ha avanzado las previsiones para la primavera.

Según explicó Palenzuela, el invierno meteorológico ha sido "muy cálido", con una temperatura media de 10,7 grados, lo que supone una anomalía de +1,3 grados respecto a lo habitual. Se trata, además, de un valor que iguala al del invierno anterior, consolidando una tendencia clara: "Ha sido, junto con el invierno pasado, el sexto más cálido de al menos los últimos 65 años".

El análisis de la serie histórica refuerza esa idea. El responsable de Aemet subrayó que hay que remontarse al invierno 2017-2018 para encontrar un periodo con importantes bajadas de temperatura. "Tenemos que irnos ocho años atrás para encontrar un invierno frío", señaló, advirtiendo de que estos episodios "tienden a desaparecer o, al menos, dejarán de ser lo habitual".

Un invierno más cálido en casi toda la Región y muy húmedo

La distribución territorial de las temperaturas mantiene el patrón habitual, con valores más bajos en el Altiplano, el Noroeste y zonas elevadas como Sierra Espuña o el interior del campo de Lorca. En contraste, el litoral y áreas como el Campo de Cartagena, la Vega del Segura o el entorno de Águilas han registrado un invierno más suave.

Sin embargo, lo más relevante no es solo la temperatura absoluta, sino su desviación respecto a lo normal. En este sentido, Palenzuela destacó que "prácticamente toda la Región ha presentado anomalías entre 1 y 2 grados por encima de la media", lo que confirma el carácter anómalamente cálido del trimestre.

Si se amplía la perspectiva temporal, el delegado apuntó que, considerando datos desde 1941 —aunque con distinta metodología—, este invierno se situaría "probablemente entre el séptimo y octavo más cálido de los últimos 85 años".

Febrero dispara las temperaturas: tercer mes más cálido desde 1961 en la Región

Rueda de prensa del portavoz de la Aemet en la Región de Murcia, José Luis Palenzuela, este miércoles en la sede de la Delegación del Gobierno. / Delegación del Gobierno

Por meses, diciembre y enero fueron cálidos, pero sin valores extremos. Diciembre registró una media de 10 grados (+0,4) y enero de 9,6 (+0,8). La excepción fue febrero, que destacó de forma clara: con 12,6 grados de media y una anomalía de +2,8, se convirtió en "el tercer febrero más cálido desde 1961".

"Este mes de febrero se sitúa entre los tres más cálidos de la serie", recalcó Palenzuela, evidenciando su peso en el balance global del invierno.

Juan Esteban Palenzuela ha indicado que, además, el carácter pluviométrico del este trimestre ha sido muy húmedo, con una precipitación acumulada de 170,7 l/m2, lo que supone algo más del doble (209%) del valor medio para el mismo periodo. "Ha sido el cuarto más húmedo de los últimos 65 años, detrás de 2016-2017(239,9 mm), 2009-2010 (187,6 mm) y 1979-1980 (171,8 mm)", ha añadido.

Un marzo muy húmedo y un año hidrológico destacado

En contraste con las temperaturas, la precipitación ha tenido un comportamiento muy diferente, especialmente en marzo. En la primera quincena se han acumulado 51,1 litros por metro cuadrado, lo que supone un 70% más que la mediana mensual. "Si no lloviese más, marzo ya sería muy húmedo", indicó el delegado, quien detalló que las menores precipitaciones se han registrado en el suroeste regional.

Gráfica de la Aemet con laprecipitación media en la Región de Murcia / Aemet

Además, en estos primeros días de marzo se han producido episodios significativos, como una jornada de nieve el día 6 por encima de los 1.900 metros y cinco días de tormenta, los mismos que en todo el invierno. En total, se contabilizaron 135 descargas eléctricas, con un pico de 94 en esa misma jornada.

El buen comportamiento de las lluvias se refleja también en el año hidrológico, iniciado en octubre de 2025. Hasta mediados de marzo, se han acumulado 254,1 litros por metro cuadrado, un 53% por encima de la media. Esto sitúa el periodo como "muy húmedo", siendo el séptimo más lluvioso de los últimos 65 años y el tercero del siglo XXI.

Aun así, Palenzuela insistió en la característica irregularidad de las precipitaciones en la Región, con meses muy contrastados: octubre fue húmedo, noviembre extremadamente seco, diciembre y enero muy húmedos y marzo apunta también a valores elevados.

Llega una borrasca con efectos limitados

En cuanto a la predicción a corto plazo, la situación meteorológica estará condicionada por una borrasca situada al oeste-suroeste de la península, nombrada por el servicio meteorológico portugués.

Aunque no afectará de forma directa a la Región de Murcia, sí dejará algunos efectos. "Nos va a dar sobre todo nubosidad, alguna precipitación dispersa y viento", explicó Palenzuela, precisando que la mayor incidencia se dará en el oeste peninsular, Portugal y Canarias.

Para este miércoles se esperan intervalos nubosos, con posibilidad de lluvias débiles en el noroeste y un ligero descenso de las temperaturas máximas en el interior. Los vientos serán flojos de componente este en zonas interiores y moderados en el litoral.

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De cara al jueves, se mantendrá la estabilidad relativa, con nubes bajas, precipitaciones débiles y temperaturas con pocos cambios.