De la industria a las ayudas a la vivienda: estos son los temas más consultados por los murcianos en la Sede Electrónica de la Comunidad

El consejero de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Transformación Digital ha dado cuenta al Consejo de Gobierno del ‘Informe sobre quejas, sugerencias, peticiones de información diferida y felicitaciones de los ciudadanos’. De su análisis se desprende que la Sede Electrónica de la Comunidad se consolida como el canal de comunicación preferido por los ciudadanos a la hora de relacionarse con la Administración regional.

El informe, que elabora anualmente el Servicio de Atención a la Ciudadanía (SAC) de la Dirección General de Calidad, Simplificación Administrativa e Inspección de Servicios, detalla que un total de 2.652, de las 5.013 solicitudes de información, quejas y sugerencias que los ciudadanos plantearon durante el pasado año, llegaron a través de la Sede Electrónica de la Comunidad.

Esto supone que el 53 por ciento de las interacciones de los ciudadanos con la administración se produjeron a través de este canal, mientras que el segundo canal más empleado fue el formulario web, que registró un total de 1.622 interacciones (32 por ciento).

El resto de los canales a disposición de los ciudadanos, como las propias oficinas de atención, el teléfono 012 o los buzones físicos, apenas superan las 700 interacciones entre todos, lo que confirma la consolidación de la digitalización tanto entre los usuarios como en la propia administración pública.

En cuanto a las materias sobre las que se hicieron peticiones de información destacan las siguientes: industria y energía con 240, registro de asociación y fundaciones con 221, educación con 214 y las ayudas de vivienda con 191.

En cuanto a los organismos que concentran las solicitudes de los ciudadanos, destacan las consejerías de Política Social, Familias e Igualdad y de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Transformación Digital, con un 18 por ciento cada una.

Les siguen las consejerías de Salud y de Educación y Formación Profesional, que reciben respectivamente un 12 por ciento de las solicitudes de los ciudadanos; y la Consejería de Medio Ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor, con un 10 por ciento.

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El informe, que se publicará en el portal de la Transparencia de la Comunidad, destaca además que el 96 por ciento de las solicitudes planteadas por los ciudadanos fueron respondidas dentro del plazo establecido.