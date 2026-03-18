Guillermo Díaz, candidato a rector: "Quiero una UMU participativa y con una conciliación real"

Guillermo Díaz, candidato a rector de la Universidad de Murcia (UMU) y hasta ahora decano de Química de la institución de educación superior, ha registrado su candidatura para concurrir a las elecciones que se celebrarán el próximo mes de abril y en las que se renovará el Rectorado y el Claustro.

El nombre de Díaz se suma al de los otros cuatro candidatos que también en estos últimos días han hecho lo propio en el edificio Rector Soler: Samuel Baixauli, Alicia Rubio, Senena Corbalán y Alfonsa García.

El candidato a rector de la UMU considera que "necesitamos una universidad que cuide de sus miembros, con una conciliación real y en la que nos sintamos libres, respetados y seguros. Quiero una universidad en la que participemos de las decisiones".

Para lograrlo, señala que "no basta con repetir el mismo modelo", por lo que apuesta por "impulsar cambios que nos permitan dar el siguiente paso, ya que hay otra forma de ser y de hacer universidad".

Sobre la retención del talento anuncia que han preparado un programa para la atracción, retorno y retención de jóvenes a través de incentivos, contratos puente y consolidación de un entorno competitivo para investigadores en el extranjero que obtengan financiación.

En este proyecto, Guillermo Díaz está acompañado por un equipo "transversal" en el que se encuentran Elisa Pérez de los Cobos como secretaria general, y Miguel Ángel García Lax como gerente. Además, en los vicerrectorados contará con María Dolores Hidalgo Montesinos, Ana Rojo, María de los Ángeles Gomariz, Ana Foulquié, Isidro Verdú, Isabel Albaladejo, José Fulgencio Angosto, Isabel Legaz y Miguel Motas.