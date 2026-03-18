Frucimu busca una persona "capaz de liderar y profesionalizar" el área de Recursos Humanos

La cooperativa Frutas y Cítricos de Mula (Frucimu), uno de los principales referentes del sector frutícola en la Región de Murcia y pieza clave del tejido económico y social local, ha emprendido la búsqueda de una persona capaz de «liderar y profesionalizar» todas las áreas relacionadas con Recursos Humanos.

Así, la incorporación de la persona elegida «tendrá un papel clave en la transformación del modelo de Recursos Humanos, la digitalización del departamento, la implantación de procesos productivos y el establecimiento de indicadores para la gestión eficiente de la empresa», indican desde Frucimu. Este rol es especialmente estratégico «en un contexto de alta estacionalidad, campañas intensivas, crecimiento organizativo y fortalecimiento interno».

Interesados Todas las personas interesadas pueden enviar su currículo y carta de interés a través de la web de la entidad, www.frucimu.info, o en a la dirección: info@frucimu.info.

Como señala el director general de la cooperativa, Paco Ruiz, «en los últimos años estamos trabajando en el refuerzo de la estructura organizativa, todo con el fin de mejorar la profesionalización, la eficiencia interna y la capacidad de respuesta ante los retos del sector agroalimentario».

Idóneamente, esta persona deberá estar en posesión del Grado en Relaciones Laborales, Psicología, Derecho, ADE o similares, con una experiencia mínima de 15 años en Recursos Humanos y entornos de estacionalidad. Igualmente, deberá contar con experiencia en negociación colectiva, gestión de empresas de trabajo temporal y fijos-discontinuos, además de manejo de indicadores, sistemas digitalizados y de planificación de recursos empresariales como Navision.

Respecto a competencias interpersonales, se busca a alguien con empatía, comunicación efectiva y capaz de trabajar en equipo. Asimismo, deberá ejercer un liderazgo positivo, proactividad, orientación al cliente y capacidad de gestión del estrés.

Dirección estratégica

Como explican desde Frucimu, «buscamos a alguien que defina e implemente la estrategia global de Recursos Humanos, alineada con nuestro plan estratégico empresarial». Esta persona «debe liderar y definir la gestión del cambio cultural y nueva cultura empresarial», gestionando la comunicación interna y estableciendo nuevos procedimientos. Por otro lado, deberá «desarrollar un modelo de liderazgo basado en valores, competencias y mejora continua», así como asesorar a la Dirección y al Consejo Rector en decisiones de impacto organizativo.

Otra área importante de gestión será la atracción y selección de talento, y la formación. Para ello, deberá definir perfiles profesionales y necesidades de talento por área, planificar y ejecutar campañas de selección para operarios, técnicos y mandos, o diseñar e implantar los planes de formación anuales y los sistemas de evaluación y desarrollo profesional.

Proyecto sólido y competitivo

Desde la Dirección General de Frucimu remarcan que «estamos trabajando intensamente, junto al Consejo Rector y al conjunto de la cooperativa, para consolidar un proyecto cooperativo sólido, competitivo y comprometido con las personas, el territorio y el medio ambiente».

Este proyecto «no sería posible sin la implicación de los socios agricultores, del equipo humano de Frucimu y de todos los colaboradores que hacen posible que esta cooperativa siga avanzando con paso firme hacia un futuro sostenible».

Actualmente, esta cooperativa asociada a la Federación de Cooperativas Agrarias de Murcia (Fecoam) genera más de 600 empleos directos y su actividad impacta de forma directa e indirecta en más de 1.300 familias, entre agricultores, proveedores y empleados. Con esta decisión, la cooperativa reafirma su papel como motor económico y social del municipio y su compromiso con un crecimiento responsable y sostenible.

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En el último ejercicio económico del grupo de empresas de la cooperativa, cerró con una facturación de 62 millones de euros, un movimiento de kilos de fruta y de cítricos de 58 millones de kilos y un crecimiento sostenible en empleo con más de 600 empleos fijos y 1.000 en campaña.