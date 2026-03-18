Fecoam ayuda al sector agro a elaborar los planes de prevención de desperdicios

La Federación de Cooperativas Agrarias de Murcia (Fecoam) ha puesto en marcha un programa de asesoramiento técnico especializado con el fin de anticiparse a las nuevas exigencias regulatorias. En concreto, el objetivo central es guiar a las empresas del sector en la elaboración de los planes de prevención de pérdidas y desperdicio alimentario, un requisito que será de obligado cumplimiento a partir de abril de este año, según lo estipulado en la Ley 1/2025.

Así, ha llevado a cabo una formación especializada con el finde de «no solo informar a cooperativas y empresas agroalimentarias de las exigencias de esta normativa, sino ayudarles a cumplir este requisito desde el departamento técnico de la federación, diseñando e implementando planes de gestión eficaces».

«Es decir, además de cumplir el requisito legal, llevar a cabo una mejora de la eficiencia operativa en las empresas».

Buenas prácticas

Esta iniciativa se alinea con la mejora de la productividad, reducir los costes de gestión de residuos y optimizar la compra de materias primas, lo que se traduce en una mayor competitividad y una mejor imagen ante unos consumidores cada vez más exigentes, remarcan desde la federación.

La normativa establece las prioridades que deben seguir las empresas a la hora de desarrollar estos planes, empezando con la prevención, evitando la generación de excedentes en origen. A continuación, se prioriza la transformación, convirtiendo productos no vendidos pero aptos en otros alimentos para consumo humano.

Así, también se establece la donación de producto y alimentos en estos planes, con el fin de redistribuirlos para consumo humano a través de entidades sociales.

Si esto no fuera posible, el siguiente eslabón sería la alimentación animal, dándoles un uso como pienso, o como subproducto industrial, con un uso en procesos industriales no alimentarios. La última opción sería el compostaje o valorización energética.

Para Fecoam, las cooperativas agroalimentarias están a la vanguardia en cuanto a buenas prácticas se refiere, velando por la alimentación de toda la sociedad, produciendo, transformando y comercializando alimentos de máxima calidad, seguros y respetuosos con el medio ambiente, a través de una gestión eficiente de todos los recursos. Aún así, con la implementación de estos planes, puede mejorarse aún más la productividad y eficiencia de las entidades, aumentando su competitividad, reduciendo los costes de la gestión de los residuos, y optimizando los costes de la compra de materias primas, por ejemplo.

Por otro lado, la Ley 1/2025 establece las empresas exentas de la obligación de elaborar un plan de prevención de pérdidas y desperdicio alimentario. Fecoam puntualiza que las microempresas, es decir, aquellas de hasta diez personas y tienen un volumen de negocios anual o un balance general que no supera los dos millones de euros no están obligadas; y las pequeñas explotaciones agrarias, con menos de 50 trabajadores y cuyo volumen de negocios o balance anual no supere los diez millones de euros, tampoco.

También quedan excluidas las empresas de transformación, comercio minorista, distribución alimentaria, hostelería o restauración cuyos establecimientos tengan una superficie de exposición y venta inferior a 1.300 m².

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El resto de los agentes de la cadena alimentaria, incluyendo cooperativas y entidades asociativas que no cumplan los criterios de exención anteriores, deben disponer de dicho plan.