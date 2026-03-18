Fecoam avisa de la "urgencia" para solucionar la presión de plagas en los cultivos de la Región

La Federación de Cooperativas Agrarias (Fecoam) ha mantenido en las últimas semanas diferentes encuentros técnicos e institucionales, junto con el resto de organizaciones del sector, con el fin de avanzar en protocolos y soluciones que den respuesta a los diferentes problemas de plagas a los que se enfrentan los productores regionales.

Desde la federación se insiste en que es prioritario que el Servicio de Sanidad Vegetal de la Región pueda ejercer ciertas competencias en materia de control fitosanitario, con el fin de poder lograr mayor agilidad ante ciertos procedimientos. Asimismo, podría llevar a cabo la implementación de acciones mejor adaptadas a la problemática real de los cultivos en la Región de Murcia.

Desde las organizaciones del sector se han realizado al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca (MAPA) múltiples solicitudes de autorizaciones puntuales de productos fitosanitarios para poder luchar de manera efectiva contra las plagas.

Especialmente, por ejemplo, el uso de forma urgente y excepcional del fitosanitario Movento, que daría solución a la amenaza actual de Nasonovia que afecta gravemente a hortícolas y frutales, y el cual está ocasionando pérdidas graves al sector.

El problema, explican desde la federación, es que actualmente estos mecanismos en la práctica cuentan con tantos inconvenientes que dejan de ser operativos, ya que se trata de procedimientos largos que requieren una enorme cantidad de comprobaciones y que terminan siendo poco ágiles.

Además, las condiciones agroclimáticas específicas de la Región de Murcia, con un clima árido y bajas precipitaciones, que en los últimos años se han visto agravadas debido al cambio climático, favorece el incremento de las plagas en los cultivos.

A esto se une la reducción de las herramientas de control fitosanitario debido a las diferentes normativas nacionales y europeas sin una contrapartida efectiva, lo que dificulta aún más el control efectivo de plagas.

Por otro lado, el aumento de la aparición de plagas de origen foráneo, unido a la modificación del comportamiento de las autóctonas, eleva aún más si cabe el riesgo y la presión para las explotaciones agrícolas.

Se da la circunstancia de que, en países del entorno europeo como Italia, Francia, Grecia, Chipre, Portugal o Eslovenia sí se han producido esas autorizaciones excepcionales para combatir las plagas hortícolas que España ha denegado o sigue sin autorizar, por lo que el daño ocasionado a los agricultores aumenta exponencialmente, al no poder competir en igualdad de condiciones, afirman desde la federación.

Las reuniones mantenidas incluyen al Delegado del Gobierno en la Región de Murcia, Francisco Lucas, en las que se le transmitió la urgencia para que el MAPA autorice ciertos fitosanitarios. También con Sara Rubira, consejera de Agricultura del Ejecutivo regional, así como técnicos y representantes de la consejería, con los que se avanzó en el desarrollo de un plan de actuación para anticiparse en el control fitosanitario de los cultivos, con el objetivo de poder tramitar con mayor antelación las solicitudes de autorizaciones excepcionales de determinadas materias activas.

Fecoam, a través de Cooperativas Agro-alimentarias de España, también ha pedido al MAPA autorización para tratamientos fitosanitarios con drones en explotaciones agrícolas. De esta manera, se podría intervenir de manera rápida y precisa, permitiendo mitigar pérdidas económicas y productivas.

Las organizaciones agrarias y las cooperativas españolas se reunieron a principio de semana en Madrid con el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, para reivindicar, entre otros asuntos, que se les permita combatir el pulgón. En la Región de Murcia esta plaga ya afecta a 6.000 hectáreas, por lo que Fecoam pide al ministro Planas que “recapacite” y en los próximos días se autorice en explotaciones agrícolas de hortalizas. Esta plaga está siendo «una ruina y en diez o quince días a lo sumo se va a extender a las plantaciones de frutales, que es importantísima a nivel nacional», remarcan desde la federación

La federación de cooperativas insiste igualmente en que es urgente dotar de mayor presupuesto al Servicio de Sanidad Vegetal regional, la mejora de la red de monitoreo de organismos nocivos, así como estudios que permitan detectar los problemas de manera integral.

Noticias relacionadas

Por último, las cooperativas regionales solicitan que se apoyen estrategias orientadas al registro de nuevos productos fitosanitarios, autorizaciones excepcionales y para usos menores, así como la elaboración de guías de gestión integrada de plagas armonizadas por cultivos.