Educación
La FAPA Juan González, premiada por su trabajo en educación digital
La Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres la distingue con el galardón Hamiti
El trabajo desarrollado en el ámbito de la educación digital le ha valido una distinción a la FAPA Juan González de la Región de Murcia. La Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres del Alumnado (Ceapa) ha otorgado el premio Hamiti a la Federación Regional de AMPAS en reconocimiento por su labor formativa dirigida a las familias para fomentar el bienestar y el acompañamiento educativo en el contexto de la digitalización.
Durante el acto de entrega, la presidenta de la federación, Marisa Maldonado, agradeció el reconocimiento y subrayó la necesidad de seguir impulsando la formación digital de las familias. En su intervención destacó que el aprendizaje y la educación en el uso de la tecnología deben situarse en el centro del debate, frente a planteamientos basados en la limitación y prohibición.
Este reconocimiento supone un impulso para la FAPA Región de Murcia, que reafirma así su compromiso de seguir trabajando junto a familias y la comunidad educativa para que sus hijos e hijas crezcan en una escuela pública de calidad, capaz de prepararles para convivir de forma responsable, crítica y saludable en el mundo digital actual.
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