El Gobierno de la Región de Murcia se prepara para el trío de eclipses que se avecina y que se verá casi al 100%

España tiene por delante tres eclipses (dos solares y uno lunar) este año, en 2027 y en 2028 y todos ellos se verán desde la Región de Murcia. Por ello, el Gobierno regional ya ha empezado a trabajar en la organización de estos tres eventos únicos y ha creado una comisión interdepartamental denominada Tri-E que tendrá como objetivos coordinar todas las acciones relacionadas con estos fenómenos y proporcionar una visualización adecuada y segura.

El consejero de Presidencia, Portavocía, Acción Exterior y Emergencias, Marcos Ortuño, remarcó durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno el "atractivo turístico" que los tres eclipses tendrán en la Región.

Señaló que, según la información facilitada por el Instituto Geográfico Nacional, se producirán dos eclipses totales de sol (cuando la luna cubre enteramente el disco del sol): el primero, el próximo 12 de agosto, con un porcentaje de visualización que irá del 97% de Águilas al 99% de Yecla; y el segundo, que tendrá lugar el 2 de agosto del 2027, oscilará entre el 93% de Jumilla y el 98% de Águilas. Finalmente, se producirá un eclipse lunar (en el que el disco de la luna no llega a cubrir el disco del sol) que se observará el 26 de enero de 2028 y se verá prácticamente al 100% en toda la Región de Murcia.

El del próximo 12 de agosto tendrá un porcentaje de visualización del 99% en Yecla

Formarán parte de esta comisión el propio Marcos Ortuño y el consejero de Medio Ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor, Juan María Vázquez, y la consejera de Turismo Cultura, Juventud y Deportes, Carmen Conesa, puesto que "el trío de eclipses obligará a coordinar áreas como Movilidad, Salud Pública, Seguridad, Educación y Medio Ambiente", explicó Ortuño.

"Desde la Administración regional se trabaja en la preparación de toda la documentación para la divulgación científica en universidades y centros educativos, el acotamiento también de la zona de observación, el control de acceso a nuestros parques naturales, las alertas sobre el uso de gafas especiales homologadas o la convocatoria de los planes de emergencia municipales y la promoción turística", concluyó.

Vista del eclipse solar total que pudo verse en 2024 en EEUU, en una imagen tomada en Saddleback Mountain, en Maine. / AP

Desde el Ejecutivo regional indican que el objetivo es localizar sitios o emplazamientos que podrían ser los idóneos para constituirse en puntos de observación. Paralelamente, se hará estudios y planes de movilidad, accesibilidad para personas con discapacidad, seguridad, accesos, vías principales y alternativas, etc.

Ya se han celebrado distintas reuniones de coordinación entre la Dirección General de Seguridad Ciudadana y Emergencias y los ayuntamientos de la Región, a los que se ha instado para que convoquen las correspondientes Juntas Locales de Seguridad. También se ha constituido varios grupos de trabajo a nivel estatal.

En España no se ha producido un eclipse total desde 1912, mientras que el último anular sucedió en 2005 y el último total en 1959.