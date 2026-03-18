Los docentes de la Región ya pueden acreditar el nivel C1 de competencia digital

La Consejería de Educación y Formación Profesional ha abierto el plazo para que los docentes puedan acreditar el nivel C1 de Competencia Digital Docente (CDD). El plazo comienza este miércoles y finalizará el día 1 de abril. El trámite se realizará íntegramente de forma telemática a través de la Sede Electrónica de la Comunidad Autónoma, con el procedimiento 3776.

La convocatoria se publicó ayer en el Tablón de Anuncios de Educarm.

A diferencia de los niveles iniciales (A1, A2) o intermedios (B1, B2), que suelen acreditarse mediante formación dirigida, la obtención del nivel C1 se realiza a través de un riguroso proceso de análisis y validación de evidencias.

Las personas interesadas deben pasar por un proceso de acreditación, llevado a cabo por la Consejería de Educación y Formación Profesional, que analizará y validará las evidencias profesionales que han presentado, como experiencia profesional, formación, innovación, publicaciones, premios y otras aportaciones relevantes. Para obtener la acreditación, los docentes deberán alcanzar una puntuación mínima de 10 puntos.

La convocatoria está abierta al personal docente no universitario de centros sostenidos con fondos públicos de la Región, a la Inspección de Educación y al personal docente en servicios de apoyo de la Consejería. El pasado curso se acreditó más de un centenar de docentes en el nivel C1.

El Marco de Referencia de la Competencia Digital Docente (MRCDD) establece una estructura escalonada de seis niveles de competencia agrupados en tres etapas: acceso (A1, A2), experiencia (B1, B2) e innovación (C1, C2). Cada nivel integra 23 competencias organizadas en seis áreas clave: compromiso profesional, contenidos digitales, enseñanza y aprendizaje, evaluación, empoderamiento del alumnado y desarrollo de la competencia digital de los estudiantes.

El nivel C1, de innovación o avanzado, está orientado a docentes con un perfil altamente cualificado en el uso de tecnologías educativas, capaces de integrar estratégicamente herramientas digitales en el aula, evaluar su impacto pedagógico y liderar procesos de innovación educativa. Además, estos docentes suelen participar activamente en redes de colaboración, proyectos intercentros y programas regionales o nacionales que promueven la transformación digital del sistema educativo y crean materiales formativos sobre competencia digital.

27.000 docentes acreditados

Desde el curso escolar 2021-2022, el Centro de Profesores y Recursos de la Región de Murcia (CPR) ofrece acciones formativas específicas dirigidas a la certificación y acreditación de los niveles A1, A2, B1 y B2, que ha permitido que más de 27.000 docentes obtengan su acreditación al superar los cursos. La Región de Murcia se ha consolidado como un referente nacional en formación docente.

Toda la información sobre el estado de la acreditación y la descarga de certificados estará disponible para los interesados en la zona privada del Portal Educarm.