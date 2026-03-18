Día del Padre: ¿Qué tiendas y supermercados abren el 19 de marzo en la Región de Murcia?

Aunque no es festivo en toda España, este jueves 19 de marzo, Día del Padre y San José, sí se considera una jornada festiva en la Región de Murcia. Entre los planes habituales para celebrar el día están las comidas con la familia, las excursiones a la playa o la montaña, las visitas al cine... Y algunos también aprovechan su momento libre para salir de tiendas.

Porque sí, a pesar de ser festivo en la comunidad, algunos establecimientos y centros comerciales han decidido levantar sus persianas; aunque, en algunos casos, con horarios especiales.

Todos los centros comerciales de la Región de Murcia recibirán clientes. Tanto las tiendas como las zonas de ocio de los centros comerciales Nueva Condomina , Thader, La Noria y Atalayas, en Murcia; Espacio Mediterráneo, en Cartagena; Dos Mares, en San Javier y Parque Almenara, en Lorca , abrirán sus puertas.

Las tiendas de ropa de Inditex como Zara o Stradivarius también abrirán este 19 de marzo en horario de festivo (12:00–21:00 horas). El Corte Inglés de Murcia y Cartagena levantará la persiana en horario especial de 11.00 a 21.00 horas, al igual que otros establecimientos como Ikea, Media Markt o Leroy Merlín, aunque su horario puede verse modificado dependiendo de su ubicación, por lo que conviene consultarlo en su página web oficial.

Una empleada de un supermercado Consum / Consum

Supermercados abiertos en la Región de Murcia el Día del Padre

En cuanto a los supermercados, la tónica general también será la de apertura durante el festivo, aunque hay algunas excepciones.

Mercadona es una cadena de supermercados que cierra tanto domingos como festivos, por lo que este próximo 19 de marzo no recibirá clientes.

Carrefour tiene una política más flexible que otros supermercados a la hora de decidir si abrir festivos o no. La mayoría de las tiendas permanecerán abiertas incluyendo el día de la festividad, pero unas pocas permanecerán cerradas. Es decir, el horario será diferente en función de cada tipo de tienda. Aquí puedes consultar el horario de tu tienda Carrefour.

Igual ocurre con los comercios Lidl, que abrirán sus puertas en algunas de sus tiendas, aunque en otras permanecerán cerradas. Aquí puedes consultar el horario de tu tienda Lidl. También los supermercados Aldi recibirán clientes el Día del Padre. Si quieres comprobar el horario concreto del que te pilla más cercano, puedes hacerlo aquí.

La mayoría de establecimientos Consum de la Región permanecerán cerrados el 19 de marzo, pero conviene comprobar el horario de tu tienda Consum más cercana en el buscador de la cadena.

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Por último, Alcampo levantará la persiana. No obstante, puedes consultar el horario de tu supermercado Alcampo para cerciorarte.