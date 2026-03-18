Padre en apuros en la Asamblea Regional

¿Está en peligro la figura del padre? Vox así lo considera y por eso defendió en la Asamblea Regional de Murcia una moción para el reconocimiento a todos los padres en el Día de San José, que se conmemora este jueves, y cuyo debate habrá quitado a más de uno las ganas de celebrarlo. No al PP, que votó a favor, quedando aprobada la iniciativa parlamentaria (PSOE se abstuvo y Podemos estuvo en contra).

Vox no reclama nada en concreto, más allá de reconocer la "importancia y el valor de la figura del padre" y la "aportación y la riqueza de la experiencia y el talento de los padres trabajadores para sus familias y el conjunto de la sociedad". Sí que pide al Gobierno autonómico "tomar medidas para fomentar y promover" su rol —no concreta cuáles— y para "garantizar la igualdad de derechos y oportunidades para los padres en el ámbito laboral y en la conciliación de la vida laboral".

El PP defendió la "igualdad real frente a los que criminalizan a los hombres por el mero hecho de serlo"

El portavoz del Grupo Parlamentario Vox, Rubén Martínez Alpañez, no tardó en culpar a la "cultura 'woke'" de la "demonización de la paternidad". En este sentido, afirmó que "es preciso oponerse a esos delirios ideológicos que persiguen la erosión de lazos comunes, ya sean nacionales o ya sean familiares", subrayando que "enfrentar a mujeres con hombres en una disparatada guerra de sexos está teniendo trágicas consecuencias para nuestra sociedad".

Entre ellas, "dinamitar la presunción de inocencia, considerando a los hombres criminales en potencia simplemente por ser hombres", o "prohibir la celebración del Día del Padre en las aulas". Lo habitual en los centros públicos es conmemorar el Día de las Familias, sin especificar el padre o la madre, ya que se asume que no todos los estudiantes tienen las dos figuras en el núcleo familiar.

Podemos

Podemos no dejó pasar la oportunidad para arremeter contra Vox por su "moción para poner chapitas", pues no se concretan medidas. Dijo Alpañez que "no puede haber igualdad si tenemos un sistema laboral ciego que impida conformar familias fuertes". Pues la portavoz morada, María Marín, le echó en cara que el Congreso ampliara hace seis meses el permiso de nacimiento y cuidados de 16 a 19 semanas con el apoyo de todos los grupos parlamentarios excepto Vox. Además, le recordó a Alpañez que fue él quien llamó "gandul" al exdiputado de Podemos Víctor Egío por ausentarse seis semanas de la Asamblea cuando fue padre. También le afeó que el diputado José María Figaredo pidiera permiso para votar de manera telemática porque estaba de baja por paternidad y le pillaran en un mitin de Vox.

Marín defendió una enmienda a la totalidad en la que se reconoce la importancia y el valor de "todos los tipos de familias en la sociedad actual" y en la que se pide fomentar el uso de los permisos de nacimiento y cuidado de menores reconocidos legalmente en España por parte de los progenitores varones, incluyendo periodos no simultáneos con la madre, a fin de aumentar la involucración del padre en el cuidado de los menores. Ni siquiera llegó a votarse.

Podemos y PSOE recuerdan que los de Abascal atacaron a dos de sus diputados por cogerse el permiso de paternidad

Juan Andrés Torres, del Grupo Socialista, también subió a la tribuna sorprendido por la moción del portavoz de Vox, denunciando que a él mismo le "señalaron públicamente" por acompañar a su pareja al médico "en los días previos a que tuviera el parto". Asimismo, también le recriminó que le atacaran cuando hizo uso de su permiso por paternidad. Este hecho lo denunció el exportavoz socialista en la Asamblea José Vélez en junio de 2024, cuando aseguró que PP y Vox llevaban "semanas acosando" a su compañero de bancada y al diputado morado Víctor Egío. "Con mi hijo recién nacido, mi familia tuvo que ver cómo me señalaban por el mero hecho de ejercer mi derecho y obligación de corresponsabilidad en el cuidado de mi hijo", aseguró.

Sin muchas ganas de tomar partido, la diputada del PP Josefa Carreño defendió la "igualdad real frente a las agendas que dividen", "frente a los que separan a los ciudadanos con ideologías" y "frente a los que criminalizan a los hombres por el mero hecho de serlo". A "uno y otros" pidió que "dejen de buscar el enfrentamiento y la crispación porque ser padre es justo lo contrario". Todos contentos y feliz Día del Padre.